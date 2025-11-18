Em bé lao xe đạp vào đầu ôtô

Hà NộiTừ vỉa hè, em bé chỉ chừng 4-5 tuổi lao xe đạp cắt ngang đầu ôtô đang đi tới, hôm 16/11 tại Trần Đăng Ninh.

Em bé khoảng 3 tuổi lao xe đạp vào đầu ôtô Video: CTV

Tình huống giao thông: Từ vỉa hè, một cậu bé chạc 3 tuổi lao xe đạp sang ngang đường, ngay khi ôtô có gắn camera hành trình đi tới. Xe đạp va chạm vào đầu ôtô. May mắn xe đang đi chậm nên không có gì đáng tiếc xảy ra.

Kỹ năng lái xe: Các bậc cha mẹ chú ý, trẻ nhỏ chỉ cho chơi trong sân, không để các em lao ra đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như trong video. Tình huống lái xe không kịp xử lý hậu quả sẽ rất khó lường nguy hiểm đến tính mạng con em và ảnh hưởng đến những người đi đường khác.

Với tài xế, khi vào những ngõ nhỏ, con phố có nhiều lối mở vào chung cư, nên chủ động giảm tốc độ xuống mức chậm nhất có thể và luôn quan sát hai bên đường.

Nguyên Vũ