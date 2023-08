Em bé đu bung cửa xe 16 chỗ đang chạy

Bắc NinhCửa bên phụ của chiếc xe chở học sinh bất ngờ bật mở, một em nhỏ đu cửa tụt xuống đường hôm 29/8 tại phố Vàng, Thuận Thành.

Em bé đu cửa khi xe 16 chỗ đang di chuyển Video: CTV

Tình huống giao thông: Chiếc xe 16 chỗ chở học sinh từ ngã ba rẽ trái để vào phố Vàng, bắt ngờ cánh cửa bên phụ bật mở, một em bé đu cửa tụt xuống ngay giữa đường. Phía trong xe vẫn còn một bé khác. May mắn không có tai nạn, chiếc xe đầu kéo gắn camera hành trình dừng kịp lúc.

Kỹ năng lái xe: Với xe chở trẻ em, học sinh, tài xế không nên để các em nhỏ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ngang tài xế. Bởi lẽ, ở vị trí này, theo các nghiên cứu trên thế giới, rủi ro khi xảy ra va chạm sẽ cao hơn so với ngồi hàng sau. Bên cạnh đó, trẻ em rất hay tò mò, có thể bấm các nút trên xe, mở cửa gây nguy hiểm.

Ngay cả khi cửa xe đã chốt, trẻ có thể đẩy chốt để mở cửa. Cửa trước thường không có chốt trẻ em trên thành cửa. Ở Việt Nam hiện chưa có quy định trẻ em không được ngồi ghế trên.

Nếu bắt buộc phải để trẻ em ngồi ở hàng ghế trước, cần dặn dò kỹ lưỡng trẻ, và người giám hộ, tài xế thường xuyên quan sát, nhắc nhở trẻ không nghịch ngợm.

Đặc biệt, khi lên xe tất cả các hành khách bắt buộc phải thắt dây an toàn. Nghị định 100/2019 quy định xử phạt 300.000-500.000 đồng đối với người được chở trên ôtô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy, đồng thời tài xế sẽ bị phạt 800.000-1.000.000 đồng nếu để hành khách không thắt dây.

Nguyên Vũ