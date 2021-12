Em bé đập ngực vào vô lăng ôtô vỡ tim

Nghệ AnEm bé 14 tháng tuổi, được người thân đang lái ôtô cho ngồi trước vô lăng, bất ngờ xe đâm vào bờ tường, bé đập ngực vào vô lăng vỡ tim.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ngày 3/12 cho biết trẻ chấn thương do va đập mạnh, lơ mơ dần, nhập viện trong tình trạng sốc, mạch nhanh nhỏ, kích thích vật vã, dọa tử vong. Kết quả siêu âm tim cho thấy chèn ép tim cấp, vỡ thành thất phải, tràn dịch màng tim. Các bác sĩ hồi sức tích cực, đặt nội khí quản cấp cứu kết hợp dùng các thuốc vận mạch kiểm soát huyết động để duy trì chức năng sống cho bé. Ê kíp hội chẩn xác định trẻ bị vỡ tim do chấn thương ngực kín, chấn thương đụng dập phổi trái, chỉ định phẫu thuật.

Khi kíp mổ mở ngực, mở màng tim, trái tim bé đã ngừng đập hoàn toàn. Máu tụ trong khoang màng tim rất nhiều, chảy từ trung thất ra ngoài lồng ngực với lượng lớn. Các bác sĩ phẫu thuật vừa nhanh chóng mở màng tim hút hết máu tụ; vừa dùng tay bóp, kích thích trái tim bé hoạt động trở lại ngay trong lồng ngực. Sau một phút, trái tim trẻ đập trở lại bình thường.

Kíp mổ thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) cho bệnh nhi, ghi nhận trái tim bị rách nhĩ phải khoảng một cm. Phẫu thuật viên khâu vết rách vỡ tim, kiểm soát tình trạng chảy máu, dẫn lưu phổi, màng ngoài tim và trung thất. Sau mổ, bệnh nhi dần dần tỉnh táo, chức năng tim mạch hô hấp ổn định.

Vỡ tim là tổn thương rất phức tạp, tỷ lệ tử vong rất cao. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ ngồi trong lòng mình khi đang điều khiển ôtô. Cần có ghế chuyên dụng trong xe, thắt dây an toàn cho trẻ nhỏ khi tham gia giao thông, tránh các tình huống gây tai nạn đáng tiếc.

Bệnh nhi được chăm sóc sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thúy Quỳnh