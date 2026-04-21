Em bé đá bóng ra đường khiến người đi xe máy tử vong

Vĩnh LongĐi tốc độ cao, người đi xe máy vướng vào quả bóng của em bé đá ra đường và ngã xuống, hôm 18/4 tại xã Tân Lược.

Tình huống giao thông: Theo Cục cảnh sát giao thông, khoảng 18h11 ngày 18/4 bé trai 5 tuổi trong lúc chơi bóng bên lề đường Tỉnh lộ 908 đã vô tình đá quả bóng văng ra đường. Đúng lúc này, người đàn ông 50 tuổi lái xe máy khá nhanh đi qua, đâm vào quả bóng dẫn đến mất lái và ngã xe.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, do chấn thương quá nặng, người đàn ông tử vong vào sáng ngày hôm sau.

Em bé đá bóng lăn ra đường khiến một người đi xe máy tử vong Video: Cục cảnh sát giao thông Kỹ năng lái xe: Việc để trẻ em vui chơi, đặc biệt là các trò chơi có vật dụng dễ lăn, chuyển động (bóng, xe đẩy, diều...) sát đường là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần một giây lơ là, trẻ nhỏ với bản tính hiếu động có thể gây ra những tình huống bất ngờ mà người tham gia giao thông không thể xử lý kịp. Vì vậy, phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ em chơi đùa dưới lòng đường hoặc sát mép đường.

Ngoài ra, đối với người tham gia giao thông luôn chú ý quan sát, giảm tốc độ khi đi qua khu vực dân cư. Khi gặp tình huống bất ngờ với người đi xe máy khi phanh cần kết hợp cả phanh trước và sau, tăng lực dần tránh bó cứng bánh, ưu tiên rà phanh sau trước khi dùng phanh trước. Luôn duy trì khoảng cách an toàn, giữ thẳng xe khi phanh khẩn cấp.

Đặc biệt, khi có tai nạn xảy ra, cần giữ nguyên hiện trường, sơ cứu người bị nạn và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết theo quy định.

Nguyên Vũ