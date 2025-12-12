Em bé chết rét khi mưa lũ tấn công Dải Gaza

Bé gái 8 tháng tuổi tử vong trong giá rét ở Gaza, giữa lúc mưa lũ gây ngập các khu lều tạm, làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo.

Mưa lớn kèm thời tiết lạnh giá trên khắp Dải Gaza gây lũ lụt, đói rét, làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo đối với người Palestine, phần lớn đang sống trong lều và các nơi trú ẩn tạm thời sau hai năm chiến sự.

Sáng 11/12, khi thức dậy, gia đình Abu Jazar ở thành phố Khan Younis phía nam dải đất phát hiện Rahaf, con gái 8 tháng tuổi của họ, qua đời vì hạ thân nhiệt trong thời tiết lạnh giá, Bộ Y tế Palestine cho biết.

Cha mẹ bé cho biết lều của họ bị ngập trong đêm. Hejar Abu Jazar, mẹ bé, đã cho bé bú vào tối hôm đó. "Cháu vốn hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi vừa cho cháu bú đêm qua. Sáng dậy thấy cháu lạnh cóng, co giật", cô nói.

Hejar Abu Jazar ôm thi thể con gái 8 tháng tuổi qua đời do giá rét ở Khan Younis, Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Chính quyền thành phố Gaza ngày 10/12 cũng đã cảnh báo người dân tránh các vùng trũng thấp do nguy cơ ngập vì mưa lớn, trong khi không còn phương án trú ẩn nào phù hợp để thay thế.

"Trước tình hình nghiêm trọng này, chúng tôi một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế và các tổ chức cứu trợ, nhân đạo can thiệp khẩn cấp", chính quyền Gaza cho biết.

Tổ chức Viện trợ Y tế cho người Palestine (MAP) ngày 10/12 cho biết nhiều khu lều trại thấp hơn mặt đường, khiến nước mưa gây ngập lều của các gia đình.

"Tình hình càng tồi tệ do nước thải tràn ra. Người dân phải tiếp xúc đồng thời với nước mưa và nước thải tại những khu trú tạm gần như không có khả năng chống nước, chống rét", Haytham Herzallah, thành viên MAP, nói. "Một số lều được thiết kế để chống nóng trong thời tiết sa mạc, không thể bảo vệ họ khỏi mưa rét".

Trong ngày 11/12, Lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza cho biết toàn bộ khu trại từ bắc xuống nam bị ngập lụt. Tại một khu trại Deir al-Balah ở miền trung, các phóng viên ghi nhận hàng chục lều đổ nát trên bùn đất.

"Đêm qua rất khó khăn. Tôi vừa ru các con ngủ xong thì nước lũ ập đến. Những đứa trẻ thức cả đêm để tát nước ra", Um Ibrahim Ubeid, người dân sống trong trại, nói.

Người dân thành phố Gaza dọn dẹp lối đi sau trận lụt ngày 10/12. Ảnh: CBC

Theo LHQ, gần 850.000 người đang trú ẩn tại 761 khu lều trại ở Gaza. Do mưa lớn, lượng lương thực và bột mì ít ỏi của ông Mahmoud Abu Salah ở trại Deir al-Balah đã bị hỏng.

"Những người có trách nhiệm với chúng tôi giờ ở đâu? Họ đang say giấc. Chúng tôi chỉ biết trông cậy vào Thượng đế", ông nói.

Đức Trung (Theo CNN, Al Jazeera)