Em bé chập chững lao ra đường trước đầu ôtô

Nghệ AnLái xe có gắn camera hành trình bị giật mình khi thấy một cháu bé lao ra trước đầu xe, hôm 22/3 tại QL7A đoạn Mỹ Thành.

Tình huống giao thông: Cháu bé lao từ trong nhà ra đường ngay khi xe gắn camera hành trình đang lao tới. Tài xế vội bấm còi báo hiệu từ xa và phanh gấp, may mắn lái xe kịp thời phanh và dừng lại phía trước đứa trẻ.

Em bé 3-4 tuổi lao ra đầu xe tải Video: Nguyễn Ngọc

Kỹ năng lái xe: Khi đi qua đường trong khu dân cư, lái xe nên đi ở tốc độ vừa phải, tập trung quan sát phòng những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Tốc độ giới hạn trong khu dân cư, đường không có dải phân cách là 50 km/h.

Đặc biệt, các gia đình ở ven đường nên chú ý con trẻ, không để các bé tự ý lao ra đường. Nếu chơi ở ven đường, cần luôn có sự theo dõi, giám sát của người lớn.

Nguyên Vũ