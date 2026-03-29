Em bé chào đời với 'đôi cánh nhỏ' trên lưng

Hà NộiBác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa mổ đẻ thành công cho một sản phụ mang thai nhi tràn dịch màng phổi nặng, nhờ thủ thuật đặt ống dẫn lưu trong buồng tử cung từ tuần 32 giúp em bé chào đời khỏe mạnh và tự thở tốt.

Ngày 29/3, đại diện viện cho biết đêm 23/3, sản phụ vỡ ối hoàn toàn ở tuần thai 36. TS.BS Đỗ Tuấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Y học bào thai, cùng êkíp lập tức mổ bắt con. Bé sơ sinh nặng 3,4 kg, cất tiếng khóc to và tự thở tốt ngay khi lọt lòng. Bác sĩ không cần sử dụng các phương án hồi sức đã chuẩn bị sẵn. Lúc này, trên lưng bệnh nhi vẫn mang hai ống shunt dẫn lưu nhỏ, tựa như "đôi cánh" vừa hoàn thành nhiệm vụ cứu sống sinh linh bé bỏng.

Em bé chào đời với hai ống dẫn lưu như đôi cánh trên lưng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, người mẹ quê Thanh Hóa phát hiện bất thường ở tuần thai 23. Bệnh cảnh tiến triển rất nhanh, gây chèn ép tim phổi. Đến tuần 32, thai nhi phù toàn thân kèm tình trạng đa ối đe dọa trực tiếp tính mạng. Bác sĩ Trung tâm Y học bào thai nhanh chóng hội chẩn và quyết định đặt shunt dẫn lưu màng phổi ngay trong buồng tử cung. Thủ thuật giúp lượng dịch giảm rõ rệt, ổn định sức khỏe thai nhi và kéo dài thai kỳ thêm 4 tuần. Khoảng thời gian vàng này đóng vai trò then chốt giúp phổi thai nhi phát triển, hoàn thiện chức năng hô hấp.

TS.BS Đạt nhận định những ca tràn dịch màng phổi nặng trước đây thường khiến trẻ suy hô hấp, bác sĩ phải hồi sức tích cực hoặc đặt nội khí quản ngay sau sinh. Việc em bé cất tiếng khóc to phản ánh rõ hiệu quả của kỹ thuật can thiệp bào thai.

Hiện tại, Trung tâm Sơ sinh đã tiếp nhận và thăm dò chuyên sâu cho bệnh nhi. TS.BS Lê Minh Trác, Giám đốc, chẩn đoán em bé mắc chứng tràn dịch màng phổi và đang áp dụng phác đồ điều trị chuyên biệt. Lãnh đạo bệnh viện đánh giá thành công của ca bệnh minh chứng cho sự phát triển của y học hiện đại, giúp giới chuyên môn thay đổi tiên lượng và đưa các thai kỳ nguy cơ cao về đích an toàn.

Lê Nga