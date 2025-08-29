Em bé chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ

Quảng TrịBé trai nặng 2,7 kg chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tuyên Hóa với 6 vòng dây rốn quấn cổ.

Người mẹ 19 tuổi mang thai lần thứ hai 40 tuần, nhập viện sáng 29/8 được chỉ định theo dõi sinh thường. Chiều cùng ngày, em bé chào đời với dây rốn quấn cổ tới 6 vòng - một trường hợp hiếm gặp và tiềm ẩn nguy cơ cao như trẻ ngạt thở, mất tim thai...

Em bé chào đời với 6 vòng dây rốn quấn ở cổ. Ảnh: Anh Toàn

May mắn, bé trai nặng 2,7 kg da hồng hào, bú tốt sau sinh. Người mẹ cũng phục hồi nhanh chóng, sức khỏe ổn định. "Bệnh viện từng gặp em bé chào đời bị dây rốn cuốn vào cổ 1-2 vòng, còn 6 vòng như thế này là lần đầu", đại diện Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa, cho biết.

Y văn ghi nhận cứ ba trẻ chào đời thì có một trường hợp bị dây rốn quấn cổ. Thường trẻ chỉ bị quấn một, hai vòng. Dây rốn quấn cổ nhiều vòng có thể làm đầu thai nhi cúi không tốt, cản trở quá trình mẹ sinh con qua ngả âm đạo.

Tình trạng thai nhi có dây rốn quấn cổ có thể được phát hiện khi siêu âm thai, tuy nhiên đây không phải là chỉ định sinh mổ. Thai phụ không nên quá lo lắng khi gặp trường hợp này, chỉ cần theo dõi chặt chẽ thai nhi. Tình trạng dây rốn quấn cổ thai nhi cũng có thể hết khi em bé có các xoay trở tự tháo quấn.

Đắc Thành