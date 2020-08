Em bé chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ

Sơn LaBé trai nặng 2,6 kg, chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu rạng sáng 8/8 với 6 vòng dây rốn quấn cổ, khóc to.

Thai phụ 34 tuổi mang thai lần thứ 4, thai 38 tuần, sức khỏe bình thường. Khoảng 2h sáng 8/8, sản phụ nhập viện Đa khoa Mộc Châu trong tình trạng vỡ ối sớm, được chỉ định mổ cấp cứu lấy thai.

Khi mổ, các bác sĩ Khoa Sản bất ngờ phát hiện 6 vòng dây rốn quấn quanh cổ, bé khóc to. May mắn do vòng dây rốn không quấn quá chặt nên da em bé vẫn hồng hào, tuy nhiên có biểu hiện suy hô hấp.

6 y bác sĩ trong kíp mổ lập tức tháo vòng dây rốn ra để giải phóng cho em bé, sau đó cắt vòng dây rốn. Ca phẫu thuật diễn ra trong một giờ.

Bé trai chào đời nặng 2,6 kg, lập tức được hỗ trợ thở oxy tại Khoa Hồi sức Cấp cứu. Đến sáng nay, bệnh nhi được chuyển xuống Khoa Nhi, sức khỏe bình thường, không còn phải thở oxy.

Các bác sĩ đánh giá đây là một trường hợp may mắn. Với 6 vòng dây rốn quấn cổ, tình trạng mất tim thai có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà không có dấu hiệu báo trước, bất kể việc theo dõi chặt chẽ ra sao.

Hình ảnh 6 vòng dây rốn quấn quanh cổ em bé. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Y văn ghi nhận cứ ba trẻ chào đời thì có một trường hợp bị dây rốn quấn cổ. Thường trẻ chỉ bị quấn một, hai vòng. Dây rốn quấn cổ nhiều vòng có thể làm đầu thai nhi cúi không tốt, cản trở quá trình mẹ sinh con qua ngả âm đạo.

Tình trạng thai nhi có dây rốn quấn cổ có thể được phát hiện khi siêu âm thai, tuy nhiên đây không phải là chỉ định mổ lấy thai. Thai phụ không nên quá lo lắng khi gặp trường hợp này, chỉ cần theo dõi chặt chẽ thai nhi. Tình trạng dây rốn quấn cổ thai nhi cũng có thể hết khi em bé có các xoay trở tự tháo quấn.

Thúy Quỳnh