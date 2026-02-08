CanadaNữ chuyên gia thể hình khiến cộng đồng mạng kinh ngạc khi chia sẻ video ghi lại cảnh cô con gái chưa đầy một tuổi bám chắc vào thanh xà đơn và treo mình trong vài giây.

Chuyên gia thể hình Kayla Fontaine ở thành phố Ottawa, tỉnh bang Ontario, luôn khuyến khích các con cùng mình đến phòng tập nhưng chính cô cũng không ngờ khi thấy con gái mới 8 tháng tuổi thực hiện thuần thục một bài tập thể hình.

Trong video được chia sẻ trên trang Instagram, Fontaine, người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thể hình, cho con gái bám lên một thanh xà. Cô để con tự treo mình trong vài giây và luôn đặt đôi tay sát hai bên người để bảo vệ. Bé gái nhìn mẹ, khẽ đung đưa cơ thể trước khi buông một tay khỏi xà. Ngay lập tức, Fontaine đỡ lấy con và dành cho bé một nụ hôn lên má. "Tập trung cao độ, chắc là nàng đang nín thở", cô chia sẻ trong phần chú thích.

Kayla Fontaine và con gái. Ảnh: Kayla Fontaine

Chia sẻ trên tạp chí People, Fontaine cho biết cô luôn tạo điều kiện để các con tham gia vào các hoạt động tại phòng tập. Cô thậm chí còn thiết kế riêng một khu vực an toàn dành cho trẻ em ngay trong phòng tập tại nhà. "Chúng tôi tận dụng gara để làm phòng tập và chủ động tạo ra một không gian nơi các con có thể vận động và vui chơi an toàn", cô nói, cho biết tại đây có xà thể dục, một bức tường leo núi nhỏ, khung leo trèo và cả một bộ tạ mini dành cho trẻ.

Em bé 8 tháng tuổi gây sốt với khả năng đu xà Em bé 8 tháng đu xà. Video: Instagram

Kể về khoảnh khắc đặc biệt của con gái, Fontaine nhớ lại: "Một ngày nọ, khi đang quan sát hai anh chị (3 và 5 tuổi) tập đu xà, con bé cứ với tay lên như muốn tự mình thử sức. Vì vậy, tôi đã để cháu thử". Bà mẹ cho biết khi quay lại video con gái đu xà lúc 8 tháng tuổi, cả cô và con gái lớn 3 tuổi đều sốc trước khả năng bám trụ lâu đến vậy của bé.

Fontaine cho hay con gái út thích đến phòng tập cùng mẹ và cô cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ trải nghiệm này cùng con. "Con rất thích thú, phần lớn là vì muốn bắt chước những gì tôi làm", Fontaine giải thích. "Khi có con tham gia, cường độ tập luyện của tôi đương nhiên sẽ chậm lại nhưng việc quan sát con cố gắng theo kịp mẹ là một trải nghiệm vô cùng ngọt ngào. Lúc đó, mục tiêu không còn là tập luyện đơn thuần nữa mà là sự gắn kết giữa mẹ và con".

Ba người con của Fontaine đều hào hứng với việc đến phòng tập. Người mẹ trẻ tin rằng các con yêu thích điều này vì cô không gây áp lực. "Các con tôi đều tiếp xúc với phòng tập từ khi còn ẵm ngửa. Chúng học hỏi được rất nhiều thông qua quan sát nhưng việc có một không gian an toàn để trẻ có thể 'tập luyện' bên cạnh mẹ mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt", cô nhấn mạnh. "Chìa khóa nằm ở việc giữ cho mọi thứ thật vui vẻ và không có áp lực. Tôi tin rằng niềm vui chính là thứ giúp trẻ duy trì lối sống năng động một cách bền vững".

Fontaine khẳng định việc xây dựng mối liên hệ tích cực giữa trẻ và việc vận động ngay từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng. "Tôi cố gắng tạo ra những ấn tượng tốt đẹp về việc vận động ngay từ sớm. Đây không phải là câu chuyện về thành tích hay kỷ luật thép mà là để cho các con thấy rằng hoạt động thể chất có thể mang lại niềm vui, sự tự tin và là một hoạt động gắn kết cả gia đình", cô nói.

Fontaine chia sẻ các con cô rất thích đến phòng tập cùng mẹ. Ảnh: Kayla Fontaine

Bình Minh (Theo People)