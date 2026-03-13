Em ấn tượng với đàn ông nam tính, điềm đạm

Em sinh năm 1989, bề ngoài ưa nhìn, nhẹ nhàng nữ tính và trẻ hơn tuổi, làm công việc văn phòng ổn định tại Sài Gòn.

Chào anh, người đàn ông mà em đang tìm kiếm,

Mong rằng ở đâu đó tại Sài Gòn, anh đọc được bài viết này như một nhân duyên được sắp đặt và chúng ta sẽ có cơ hội gặp được nhau.

Thiếu anh ở bên nên đôi lúc em quen cảm giác một mình tự lo mọi thứ, phải tự mạnh mẽ nhưng rồi nhận ra mình cũng nhỏ bé, vẫn cần tựa vai anh những lúc buồn, cùng anh đi dạo, xem phim, ăn tối và kể nhau nghe những câu chuyện trong công việc. Đơn giản vậy thôi cũng hạnh phúc rồi anh nhỉ.

Em thích những cuộc trò chuyện có chiều sâu. Em là người lắng nghe tốt và dễ đồng cảm. Sẽ rất thú vị nếu anh và em có thể trò chuyện được thật lâu, cùng gu trong suy nghĩ và sở thích. Đối với em, bạn đời không chỉ là vợ chồng mà còn là người bạn, cùng tâm sự, cùng thấu hiểu. Càng dễ chia sẻ thì mới càng thoải mái và là chính mình.

Về anh, anh là người Sài Gòn hoặc sinh ra ở tỉnh nhưng sống và làm việc ổn định tại đây nhé. Em dễ cảm tình nếu anh nói giọng miền Nam hơn vì em cũng vậy. Em chưa từng kết hôn nên mong anh cũng chưa, hoặc nếu anh từng trải qua hôn nhân nhưng chưa có bé sẽ phù hợp hơn. Em muốn thẳng thắn để mình rõ ràng quan điểm từ đầu và không làm mất thời gian của nhau.

Em ấn tượng với đàn ông nam tính, không hút thuốc, điềm đạm, có suy nghĩ tích cực, vững chãi. Anh nấu ăn ngon thì càng tốt vì em rất quý những việc thông thường của phụ nữ mà đàn ông lại làm giỏi. Em cũng khéo tay, nếu anh nấu em sẽ phụ bếp cho anh nhé, biết đâu em lại học hỏi được bí kíp. Dù em cũng nấu được nhưng tạm thôi. Còn anh không biết nấu thì phụ em những việc khác nhé.

Cuộc đời này không quá dài nhưng ông trời thử thách em tìm anh lâu quá. Có lẽ khi gặp nhau anh sẽ bất ngờ tại sao em vẫn độc thân. Nếu anh cũng đang nghiêm túc đi tìm một nửa cùng xây dựng hạnh phúc, hãy email cho em nhé.

