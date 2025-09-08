Em 35 tuổi, giản dị và chân thành

Em muốn tìm người nghiêm túc, đã trải qua cuộc sống, hiểu đồng hành và chia sẻ là điều quan trọng nhất để duy trì một gia đình bình yên.

Em 35 tuổi, giản dị, chân thành và sống thực tế. Em coi trọng sự thật và những giá trị giản dị trong cuộc sống. Em mong gặp một người đàn ông hiền lành, biết quan tâm, có trách nhiệm và sẵn sàng sẻ chia trong mọi chuyện thường ngày.



Em tin rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở điều lớn lao hay xa hoa, mà là cùng nhau vượt qua những việc bình dị: nấu bữa cơm hàng ngày, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc gia đình, cùng nhau giải quyết những khó khăn phát sinh trong cuộc sống, chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn với nhau.



Em muốn tìm một người nghiêm túc, đã trải qua cuộc sống, hiểu rằng đồng hành và chia sẻ là điều quan trọng nhất để duy trì một gia đình bình yên. Em mong gặp một người đàn ông biết trân trọng những điều giản dị, sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ nhau mỗi ngày, để cùng xây dựng cuộc sống ổn định, bình yên và có trách nhiệm với nhau. Nếu anh cũng tìm một người phụ nữ giản dị, chân thành và thực tế, em ở đây, sẵn sàng mở lòng và mong được làm quen để cùng nhau chia sẻ cuộc sống hàng ngày, từng bước một.

