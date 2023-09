Elvis Phương: 'Tôi mong vợ lúc nào cũng bên cạnh'

Elvis Phương hát "Dòng đời" Elvis Phương hát "Dòng đời" trong buổi ra mắt hồi ký hơn 60 năm ca hát, trưa 9/9 tại một phòng trà ở TP HCM. Video: Hoàng Dung

Danh ca tổ chức buổi ra mắt, ký tặng hồi ký hơn 60 năm ca hát có tên Dòng đời, trưa 9/9. Sau khi trình diễn ca khúc cùng tên, danh ca giới thiệu vợ - bà Lệ Hoa - lên sân khấu và hỏi khán giả: "Mọi người có thấy bà xã tôi đẹp không?". Elvis Phương cho biết vợ đang mặc chiếc váy ông mua tặng cách đây 40 năm khiến mọi người thích thú.

Bà Lệ Hoa dùng khăn giấy lau mặt cho chồng khi thấy Elvis Phương đổ mồ hôi. Tình cảm của vợ chồng danh ca dành cho nhau khiến nhiều người có mặt trong sự kiện tán thưởng.

Với Elvis Phương, động lực để ông vui sống mỗi ngày, lăn lộn với nghề hơn 60 năm là nhờ có vợ luôn bên cạnh. Ông viết bảy ca khúc dành tặng bạn đời, được đăng lời trong sách, lần lượt là: Lời hẹn ước, Yêu, Bài hát cho em, Still in love with you, Bẽ bàng, Chiều thu Paris, Gót hồng thôi hết phiêu du. Danh ca cũng dành một phần cuốn sách kể cuộc tình với vợ.

Bà Lệ Hoa luôn kề cận ông trong mọi show diễn trong nước lẫn hải ngoại. Vợ chăm sóc ông từng bữa cơm giấc ngủ, nhắc nhở uống thuốc mỗi ngày. Vì vậy, ở tuổi 78, danh ca vẫn giữ được giọng khỏe, hát rõ từng câu từ. Sau khi cảm ơn mọi người đến ủng hộ, ông nói: "Bây giờ tôi chỉ mong sao có sức khỏe tiếp tục sự nghiệp ca hát và có vợ luôn ở bên cạnh".

Elvis Phương gặp vợ trên đất Mỹ trong một lần ghé thăm nhà người bạn. Cả hai có một khoảng thời gian hẹn hò nhiều kỷ niệm trước khi nên nghĩa vợ chồng. Bận bịu kinh doanh bất động sản nhưng khi về làm bạn đời của danh ca, vợ ông hy sinh sự nghiệp riêng, trở thành hậu phương vững chắc cho chồng phát triển sự nghiệp.

Bà Lệ Hoa sinh cho ông một con trai. Hiện Elvis Phương cùng vợ sống trong căn biệt thự ở thành phố Thủ Đức (TP HCM).

Danh ca Elvis Phương biểu diễn một số ca khúc gắn liền sự nghiệp của ông như "Vết thù trên lưng ngựa hoang" (Ngọc Chánh), "Nửa đêm ngoài phố" (Trúc Phương), "Tôi muốn" (Lê Hựu Hà). Ảnh: DL Duy

Elvis Phương tên thật là Phạm Ngọc Phương, sinh trưởng trong một gia đình trí thức Tây học khá giả. Cha mẹ ông là người huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, chuyển đến Bình Dương từ thập niên 1940. Cha ông là kiến trúc sư và giáo sư dạy tiếng Pháp. Ông là con trai trưởng trong gia đình với tám người em gái (trong đó có ca sĩ Kiều Nga) và một em trai. Từ lúc năm tuổi, ông đã học mẫu giáo ở trường Pháp Aurore, tiếp xúc sớm với âm nhạc phương Tây.

Ông biểu diễn trước công chúng lần đầu năm 1962 tại trường dòng Regina Pacis. Danh ca tham gia nhiều ban nhạc như Rockin' Stars, Les Vampires. Ông là một trong những người khuấy động phong trào nhạc trẻ đầu tiên của Sài Gòn trong ban nhạc Phượng Hoàng, bên cạnh Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà. Sau này, ông vang danh với nhiều thể loại, từ rock, pop, trữ tình đến trữ tình quê hương.