Elton John: 'Sức khỏe tôi tệ lắm'

Danh ca Elton John từng phẫu thuật cắt bỏ một số cơ quan, thay khớp gối để duy trì sức khỏe ở tuổi 77.

Theo Rolling Stone, huyền thoại âm nhạc Elton John tham dự LHP New York lần thứ 62 để quảng bá phim tài liệu Elton John: Never Too Late, hôm 1/10 (giờ địa phương). Tại sự kiện, nghệ sĩ gây chú ý khi đùa "cơ thể chẳng còn gì nhiều" sau nhiều lần chữa trị. Ông giải thích: "Tôi không có amidan, mảng mô nằm cao trong cổ họng (adenoids), ruột thừa và tuyến tiền liệt. Tôi không còn hông phải và hai đầu gối. Thứ duy nhất còn lại là phần hông trái".

Huyền thoại Elton John tại LHP New York. Ảnh: Instagram Elton John

Hãng tin cho biết Elton John trải qua ca mổ thay khớp gối hồi tháng 1. Nghệ sĩ cũng thông báo bị suy giảm thị lực do nhiễm trùng mắt đầu tháng 9. Theo nhiều trang tin quốc tế, sức khỏe của Elton John bất ổn trong những năm qua. Tháng 8/2023, ông bị ngã tại nhà riêng nhưng sớm xuất viện vì tình trạng ổn định. Trước đó hai năm, giọng ca nước Anh nhập viện để phẫu thuật phần hông do bị ngã, khiến ông phải hoãn các buổi biểu diễn.

Đối mặt nhiều bệnh tật, Elton John vẫn giữ tinh thần lạc quan, biết ơn gia đình và người hâm mộ luôn bên cạnh. "Sau tất cả, tôi vẫn đứng trên sân khấu. Tôi không thể cảm ơn hết tình cảm của mọi người. Các bạn đã tạo nên tôi ngày hôm nay", ca sĩ nói tại sự kiện.

Cũng trong LHP, giọng ca Your Song tri ân bạn đời - đạo diễn David Furnish - và hai con trai là Zachary và Elijah giúp ông vượt qua những ngày tháng điều trị. Nhờ họ, ông cảm thấy bản thân là "người đàn ông vui vẻ nhất trên đời". John nói: "Tôi chưa từng thấy hạnh phúc như hiện tại. Tôi quyết định ngừng lưu diễn vì tôi 77 tuổi rồi. Tôi đã làm mọi thứ cần làm và gặt hái thành công".

Elton John và bạn đời - David Furnish, 62 tuổi - tại LHP Toronto ngày 7/9. Ảnh: Film Magic

Hiện Elton John nghỉ ngơi sau khi kết thúc chuỗi concert Farewell Yellow Brick Road hồi tháng 7/2023. Tuy vậy, nghệ sĩ cho biết vẫn gắn bó với nghệ thuật, tiếp tục sáng tác vì đó là "chìa khóa" giúp ông trải qua mọi thăng trầm suốt nhiều năm qua. "Ngay cả trong giai đoạn đen tối nhất, tôi vẫn chơi nhạc và thu âm. Vì thế, tôi phải cảm ơn âm nhạc đã là nguồn cảm hứng tuyệt vời của tôi", danh ca nói thêm.

Elton John (tên thật Reginald Kenneth Dwight) sinh năm 1947, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh. Trong sự nghiệp, Elton John bán được hơn 300 triệu album, năm lần đoạt Grammy và hai cúp Oscar. Rolling Stone đưa ông vào danh sách "100 nhạc sĩ ảnh hưởng nhất kỷ nguyên rock and roll". Năm 2013, Billboard gọi ông là nam nghệ sĩ đơn ca thành công nhất trong danh sách "The Billboard hot 100 top all time artists", chỉ đứng sau nhóm The Beatles và Madonna.

Danh ca có cuộc sống hạnh phúc bên bạn đời đồng giới và hai con chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ. Elton John cũng là nhà hoạt động nhân đạo, thành lập quỹ từ thiện ủng hộ nạn nhân bệnh AIDS, tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng.

Trailer phim "Elton John: Never Too Late" Trailer phim tài liệu "Elton: Never Too Late", dự kiến ra mắt tại một số rạp chọn lọc ở Mỹ và Anh vào ngày 15/11, lên sóng trên nền tảng Disney Plus hôm 13/12. Video: Disney Plus

Phương Thảo (theo Rolling Stone)