ELSA Speak nêu chiến lược mới sau 10 năm thành lập

ELSA Speak kỷ niệm 10 năm thành lập, đặt mục tiêu phát triển công nghệ AI, hướng tới chuẩn hóa kỹ năng giao tiếp cho người dùng, doanh nghiệp và trường học toàn cầu.

Sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập vừa diễn ra tại TP HCM. Tại đây, đại diện đơn vị nhìn lại hành trình từ một startup đến khi trở thành nền tảng EdTech hiện diện tại hơn 195 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ban lãnh đạo ELSA Speak và đại diện các đối tác cắt bánh đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập. Ảnh: ELSA

Ra đời trong bối cảnh khái niệm học ngôn ngữ bằng AI còn xa lạ, ELSA Speak xuất phát từ nhu cầu thực tế: nhiều người giỏi ngữ pháp nhưng thiếu tự tin khi giao tiếp vì phát âm chưa chuẩn. Từ câu chuyện cá nhân của nhà sáng lập khi du học, đơn vị phát triển công nghệ nhận diện giọng nói độc quyền, có khả năng phân tích và phản hồi chi tiết từng âm tiết.

Sau một thập kỷ, ELSA Speak ghi nhận hơn 90 triệu lượt tải. Riêng tại Việt Nam, ứng dụng trở thành công cụ học tiếng Anh quen thuộc với sinh viên và người đi làm. Điểm khác biệt của ELSA nằm ở khả năng cá nhân hóa giúp người dùng tập trung vào các kỹ năng còn yếu thông qua các bài tập tương tác liên tục với AI.

Tại sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập, bà Văn Đinh Hồng Vũ, nhà sáng lập kiêm CEO ELSA Speak cho biết, sự tự tin trong ngôn ngữ có thể thay đổi vị thế của một cá nhân trong công việc và cuộc sống. "Khi nhân viên tự tin chia sẻ, doanh nghiệp sẽ thay đổi; khi con người tự tin nói, cuộc sống cũng sẽ thay đổi", bà nói.

Tập thể ELSA Speak chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ. Ảnh: ELSA

Không chỉ dừng ở tính năng chỉnh phát âm, ELSA Speak liên tục cải tiến, giới thiệu nhiều công cụ mới như gia sư đàm thoại AI, luyện hội thoại mô phỏng thực tế (AI role-play) hay phân tích bài nói dài. Các tính năng này giúp người học không chỉ nói đúng mà còn nói tự nhiên, sử dụng tiếng Anh linh hoạt theo từng ngữ cảnh.

Theo đại diện ELSA, người dùng giờ có thể trò chuyện trực tiếp với AI trong các tình huống như phỏng vấn, đàm phán hay giao tiếp hằng ngày. AI đóng vai trò như một gia sư riêng – vừa sửa lỗi, vừa gợi ý cách diễn đạt tự nhiên như người bản xứ.

Bà Văn Đinh Hồng Vũ chia sẻ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: ELSA

ELSA hiện mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức giáo dục trên toàn cầu thông qua giải pháp đào tạo tiếng Anh ứng dụng AI. Hệ thống này cho phép đánh giá năng lực giao tiếp, cá nhân hóa lộ trình học theo ngành nghề, vị trí và cấp độ. Các công cụ quản trị đi kèm giúp lãnh đạo, giáo viên theo dõi tiến độ học tập theo thời gian thực, qua đó chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ và tối ưu hiệu quả đào tạo.

Theo đơn vị này thống kê, ELSA Speak đã có người dùng tại 195 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong giai đoạn tới, startup này sẽ tập trung nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để nâng cấp công nghệ AI, hướng tới mục tiêu giúp mọi người tiếp cận việc học tiếng Anh chất lượng cao một cách bình đẳng hơn.

Tại Việt Nam, đơn vị dự kiến mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và trường học để nâng cao năng lực tiếng Anh của người lao động, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.

"10 năm qua, hành trình của ELSA Speak cho thấy khi công nghệ được dẫn dắt bởi sự thấu cảm con người, nó có thể phá vỡ rào cản ngôn ngữ và mở rộng kết nối toàn cầu", bà Văn Đinh Hồng Vũ nhấn mạnh.

Thái Anh