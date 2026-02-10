Elon Musk: 'Ưu tiên xây thành phố trên Mặt Trăng hơn Sao Hỏa'

Elon Musk, CEO SpaceX, cho biết công ty chuyển trọng tâm từ xây thành phố trên Sao Hỏa sang Mặt Trăng, đặt mục tiêu hoàn thành trong 10 năm.

"SpaceX chuyển trọng tâm sang xây dựng một thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng, vì chúng tôi có thể đạt được điều đó trong chưa đầy 10 năm, còn với Sao Hỏa sẽ mất hơn 20 năm", Musk viết trên X hôm 8/2. Ông khẳng định, sứ mệnh của SpaceX không thay đổi, đó là đưa sự sống và trí tuệ của nhân loại vươn xa vào vũ trụ.

Tỷ phú giải thích, việc du hành đến Sao Hỏa chỉ khả thi khi các hành tinh thẳng hàng cứ mỗi 26 tháng (thời gian di chuyển 6 tháng), trong khi có thể phóng tàu lên Mặt Trăng mỗi 10 ngày (thời gian di chuyển 2 ngày). Do đó, con người sẽ hoàn thành công trình trên Mặt Trăng nhanh hơn nhiều so với ở hành tinh đỏ. Ông nói thêm: "SpaceX cũng sẽ nỗ lực xây thành phố Sao Hỏa và bắt đầu thực hiện điều đó trong 5-7 năm nữa, nhưng ưu tiên hàng đầu là đảm bảo tương lai của nền văn minh và Mặt Trăng là lựa chọn nhanh hơn".

Tỷ phú Mỹ Elon Musk tại Florida hồi tháng 1/2020. Ảnh: Reuters

Tuần trước, WSJ cũng dẫn nguồn thân cận cho biết, SpaceX sẽ ưu tiên lên Mặt Trăng trước và nỗ lực thực hiện chuyến bay đến Sao Hỏa sau, với mục tiêu đưa tàu không người lái đáp xuống Mặt Trăng vào tháng 3/2027.

CNN nhận định, đây là sự thay đổi lớn khi mới năm ngoái, Musk còn tuyên bố ông đặt kế hoạch phóng tàu chở người đến Sao Hỏa cuối 2026. Hơn 10 năm qua, tỷ phú này nhiều lần nhấn mạnh tham vọng thiết lập khu định cư trên Sao Hỏa, khẳng định đây là chiến lược then chốt của SpaceX kể từ khi công ty thành lập năm 2002. Ông cho rằng bước đi này rất cần thiết, giúp đảm bảo một cộng đồng của con người có thể tồn tại sau thảm họa tận thế.

Trong khi đó, NASA tập trung vào tham vọng chinh phục Mặt Trăng, đặc biệt kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump (2017-2021). Lần gần nhất con người đặt chân lên bề mặt Mặt Trăng là trong nhiệm vụ Apollo 17 cách đây hơn 5 thập kỷ. Hiện Mỹ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc trong cuộc đua đưa con người trở lại thiên thể này.

SpaceX đã ký hợp đồng trị giá 4 tỷ USD với NASA nhằm chế tạo tàu vũ trụ đưa phi hành gia lên bề mặt Mặt Trăng. Năm ngoái, nguyên mẫu hệ thống phóng Starship của SpaceX thực hiện 5 lần phóng thử nghiệm lên quỹ đạo, trong đó hai lần gần nhất diễn ra thành công. Theo kế hoạch, công ty sẽ dùng phiên bản cải tiến của Starship để đưa phi hành gia tới Mặt Trăng vào năm 2027, trong nhiệm vụ Artemis 3.

Thu Thảo (Theo CNN, Reuters)