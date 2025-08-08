Elon Musk ủng hộ xóa Instagram

Elon Musk gây chú ý khi bình luận bài đăng của một CEO startup công nghệ về quyết định xóa tài khoản Instagram.

"Hôm nay tôi xóa Instagram, không chỉ ứng dụng mà toàn bộ tài khoản. Đã đến lúc trở thành một người đàn ông", CEO với tên tài khoản Spor viết trên X tuần này.

Musk sau đó chia sẻ lại bài viết và bình luận: "Chuẩn cách".

Tỷ phú Elon Musk tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 30/5. Ảnh: AFP

Bài đăng của Spor và Musk hiện thu hút 35 triệu lượt xem nhưng gây phản ứng trái chiều. Một số đồng tình và chê các tính năng trên Instagram. Số khác nhắc nhở tỷ phú giàu nhất thế giới rằng mạng xã hội X của ông cũng tồn tại nhiều vấn đề.

"X tiêu cực hơn rất nhiều", một người dùng bình luận.

Đây không phải lần đầu ông chủ X ủng hộ xóa Instagram. Musk nhiều lần chỉ trích nền tảng của Meta tạo ra sự tương tác hời hợt và xâm phạm quyền riêng tư của người dùng, khuyến khích mọi người dừng sử dụng mạng xã hội chuyên về ảnh này.

Tháng 8/2024, khi nhà đồng sáng lập Telegram Pavel Durov bị Pháp bắt giữ, Musk đề xuất bắt cả Mark Zuckerberg, CEO Meta, với cáo buộc Instagram kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận, bóc lột trẻ em và cho phép chính phủ truy cập dữ liệu người dùng qua "cửa hậu". Ông cũng tỏ ra đồng tình khi một người dùng so sánh Instagram với trang web người lớn OnlyFans vào năm 2023.

Tháng trước, Aravind Srinivas, CEO nền tảng chatbot AI Perplexity, cũng lên tiếng về thói quen sử dụng mạng xã hội, khuyên người trẻ từ bỏ việc lướt xem liên tục và bắt đầu nâng cao kỹ năng sử dụng công cụ AI.

Trước làn sóng sa thải trong ngành công nghệ do ứng dụng tự động hóa AI để vận hành, Srinivas nói: "Người thực sự đi đầu trong việc sử dụng các hệ thống AI sẽ có khả năng được tuyển dụng cao hơn nhiều". Ông cảnh báo những ai không thích ứng với công nghệ AI sẽ bị bỏ lại phía sau trên thị trường việc làm.

Thu Thảo (Theo Mashable, Financial Express)