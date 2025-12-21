Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có 700 tỷ USD

Elon Musk thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản trên 700 tỷ USD, sau khi gói thù lao khổng lồ bằng cổ phiếu Tesla được tòa án khôi phục.

Danh sách tỷ phú thế giới được tạp chí Forbes cập nhật ngày 20/12 cho thấy tài sản của Musk đã tăng vọt lên khoảng 749 tỷ USD, sau khi Tòa án Tối cao bang Delaware, Mỹ ra phán quyết khôi phục các quyền chọn cổ phiếu Tesla của ông, khoản thưởng trị giá khoảng 139 tỷ USD.

Elon Musk tham dự một diễn đàn đầu tư tại Washington hồi tháng 11. Ảnh: AP

Phán quyết này đã lật ngược quyết định của tòa cấp dưới vào năm ngoái, vốn tuyên hủy bỏ thỏa thuận thù lao được định giá 56 tỷ USD năm 2018 của Musk. Tòa án Tối cao bang Delaware cho rằng phán quyết thu hồi gói thù lao là không thỏa đáng và không công bằng với tỷ phú này.

Hồi đầu tuần, Musk trở thành người đầu tiên có giá trị tài sản ròng vượt mốc 600 tỷ USD nhờ thông tin về việc công ty hàng không vũ trụ SpaceX của ông có thể tiến tới niêm yết cổ phiếu ra công chúng.

Hồi tháng 11, hội đồng cổ đông của Tesla cũng đã thông qua một gói thù lao riêng biệt cho Musk có giá trị tiềm năng khoảng 1.000 tỷ USD. Các nhà đầu tư ủng hộ đề xuất này như một động thái tán đồng tầm nhìn của ông trong việc biến Tesla từ nhà sản xuất xe điện thành công ty tập trung vào AI và robot.

Theo Forbes, tài sản của Musk hiện cao hơn gần 500 tỷ USD so với người giàu thứ hai thế giới là Larry Page, đồng sáng lập Google. Điều này phản ánh niềm tin ngày càng lớn từ nhà đầu tư về triển vọng dài hạn của Tesla, SpaceX cũng như tâm lý hào hứng với những công nghệ liên quan đến AI.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)