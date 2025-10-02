Elon Musk trở thành người đầu tiên có 500 tỷ USD trong lịch sử

Tài sản ròng của Elon Musk tăng vọt theo cổ phiếu, giúp ông trở thành người đầu tiên trong lịch sử có hơn 500 tỷ USD.

Tính đến 16h15 ngày 1/10 (3h15 hôm nay giờ Hà Nội), tài sản ròng của Elon Musk đạt 500,1 tỷ USD, theo chỉ số của Forbes. Mức tăng đến từ sự phục hồi của cổ phiếu Tesla và giá trị loạt công ty khởi nghiệp của tỷ phú Mỹ đang gia tăng.

Musk đang nắm 12,4% cổ phần Tesla. Cổ phiếu tập đoàn này đã tăng hơn 14% từ đầu năm và chốt phiên giao dịch ngày 1/10 với giá trị cao hơn 3,3%, giúp khối tài sản của tỷ phú Mỹ tăng hơn 6 tỷ USD.

Giới quan sát nhận định cổ phiếu Tesla tăng giá do tâm lý nhà đầu tư được cải thiện, khi Elon Musk quay trở lại tập trung vào kinh doanh sau thời gian hỗ trợ tại Nhà Trắng.

Elon Musk phát biểu tại Oxon Hill, Maryland, ngày 20/2. Ảnh: AP

Chỉ vài ngày sau khi rời Nhà Trắng, Elon Musk đã mua khoảng 1 tỷ USD cổ phiếu Tesla, thể hiện lòng tin lớn vào tương lai khi công ty chuyển mình từ nhà sản xuất ôtô sang doanh nghiệp lớn về AI và robot.

Công ty khởi nghiệp xAI và tập đoàn tên lửa SpaceX cũng tăng giá trị trong năm nay. Theo Pitchbook, xAI được định giá 75 tỷ USD vào tháng 7.

Ông Musk cũng là người đầu tiên trong lịch sử có tài sản vượt 400 tỷ USD hồi tháng 12/2024. Tỷ phú Larry Ellison, người sáng lập Oracle, là người giàu thứ hai thế giới với tài sản ròng 350,7 tỷ USD.

Đức Trung (Theo Reuters, Forbes)