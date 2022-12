Elon Musk: Tôi sẽ không tự tử

Tỷ phú Elon Musk nói nếu ông đột ngột qua đời một cách bí ẩn, đó không phải do chính ông.

Cuối tuần trước, Musk tổ chức một buổi hỏi đáp trực tiếp trên nền tảng âm thanh Twitter Space. Một số trong hơn 100.000 người nghe tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của ông và hỏi liệu ông có "ý định tự tử" không.

"Tôi không có bất kỳ ý nghĩ tự tử nào. Nếu có thông tin tôi tự sát, điều đó chắc chắn không đúng", Musk trả lời. Theo Twitter, tổng cộng 1,8 triệu lượt theo dõi cuộc phỏng vấn trên Twitter Space.

Elon Musk chia sẻ tại hội nghị TED 2017 ở Vancouver (Canada). Ảnh: TED

Đây là lần thứ hai trong năm Musk ám chỉ về cái chết và gây nhiều đồn đoán. Hồi tháng 5, ông từng tweet: "Nếu tôi chết trong hoàn cảnh bí ẩn, thật vui khi biết các bạn". Bà Maye Musk, mẹ của tỷ phú này, trả lời bên dưới "không vui chút nào đâu" kèm biểu tượng khuôn mặt tức giận. Musk sau đó trả lời: "Con xin lỗi, con sẽ cố gắng hết sức để sống sót".

Theo Business Insider, suy đoán về sự an toàn và trạng thái tinh thần của Musk xuất hiện sau khi ông tuyên bố sẽ vạch trần hành vi "đàn áp tự do ngôn luận" trên Twitter. Hồ sơ Twitter do ông định công bố được cho là chứa các thông tin liên lạc nội bộ giữa các nhân viên Twitter liên quan đến một báo cáo của New York Post về Hunter, con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Giữa tháng 11, ông chủ Twitter cũng than nhiều việc khi tham gia cuộc họp trực tuyến bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Bali. "Tôi đang làm việc với tần suất cao nhất, từ sáng đến tối và bảy ngày một tuần". Các chuyên gia cũng nhận định tỷ phú Mỹ đang quá tải do điều hành quá nhiều công ty, trong khi vẫn phải giải quyết hàng loạt vấn đề mới tại Twitter.

"Thực tế là Elon đang đơn độc và phải tự mình giải quyết mọi thứ", Chris Sacca, một trong những nhà đầu tư đầu tiên vào Twitter, nêu trên trang cá nhân có 1,6 triệu người theo dõi hồi đầu tháng 11. Sau khi tiếp quản Twitter từ cuối tháng 10, Musk đã tìm cách tái thiết lại nền tảng. Tỷ phú Mỹ cắt giảm khoảng một nửa nhân lực của Twitter, trong đó có nhiều nhân viên có nhiệm vụ rà soát thông tin sai lệch. Nhiều nhân viên Twitter cũng đã xin nghỉ việc sau khi Musk quản lý mạng xã hội này.

Cũng tại buổi hội thảo Twitter Spaces, Musk xác nhận Apple đã quay lại hợp tác quảng cáo trên nền tảng. Ông cũng khẳng định Apple là nhà quảng cáo lớn nhất của Twitter.

Trong khi đó, đầu tuần trước, Musk công kích hãng sản xuất iPhone vì doạ gỡ Twitter khỏi App Store, đồng thời nói Apple đã gần như ngừng quảng cáo trên Twitter. Chỉ sau đó hai ngày, ông nói mình hiểu lầm vì "Apple chưa bao giờ cân nhắc việc xóa Twitter khỏi kho ứng dụng".

Hoài Anh - Huy Đức