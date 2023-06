Elon Musk thách Mark Zuckerberg đấu võ

Ông chủ Twitter nói sẵn sàng quyết đấu trên võ đài với Mark Zuckerberg và CEO Meta đã chấp nhận lời thách thức.

Trên mạng xã hội đang xuất hiện thông tin Meta sắp công bố Threads - nền tảng được xem là đối thủ của Twitter. Ngày 21/6, Elon Musk nói nếu Threads ra mắt sẽ khiến thế giới bị thao túng dưới ngón tay cái của Mark Zuckerberg mà không có lựa chọn nào khác.

Một người dùng sau đó nói đùa với Musk rằng ông hãy cẩn thận vì Zuckerberg biết võ Jujutsu (nhu thuật). Musk đáp: "Tôi sẵn sàng cho trận đấu lồng với Zuckerberg nếu cậu ta chấp nhận".

Ngày 22/6, trên Instagram, CEO Meta đăng ảnh chụp màn hình dòng tweet của Musk kèm thông điệp: "Hãy gửi tôi địa điểm".

Musk cũng trả lời bằng hai từ: "Vegas Octagon".

Elon Musk (trái) và Mark Zuckerberg. Ảnh:Reuters/AP

Giới truyền thông Mỹ cho rằng tweet ban đầu của Musk có thể chỉ là một câu bông đùa với người dùng. Tuy nhiên, việc Zuckerberg phản hồi khiến đây sẽ trở thành lời thách đấu thật.

Xét về chiến đấu theo nghĩa đen, Zuckerberg, 39 tuổi, có ưu thế khi là một võ sĩ MMA và từng thắng trong các giải đấu Jujutsu. Ông cho biết đã hoàn thành bài tập luyện "Thử thách Murph" trong chưa đầy 40 phút. Trong khi đó, Musk, 51 tuổi, nổi trội về chiều cao cân nặng và từng nói tham gia "các trận chiến đường phố khó nhằn" khi lớn lên ở Nam Phi.

The Verge nhận định, bất kể ai thắng, trận đấu giữa ông chủ của Twitter và CEO Meta sẽ là một trong những trận thú vị nhất mọi thời nếu nó thực sự diễn ra.

Elon Musk và Mark Zuckerberg bắt đầu bất hòa từ 2016, sau khi Facebook nhờ SpaceX phóng tên lửa 200 triệu USD với sứ mệnh mang Internet khắp toàn cầu. Vụ phóng thất bại khiến Zuckerberg bày tỏ sự buồn bã trên trang cá nhân. Năm 2017, cả hai tranh cãi khi Zuckerberg tỏ ra lạc quan về AI, còn Musk lo ngại về công nghệ này, đánh giá khả năng hiểu biết của người đứng đầu Facebook "còn hạn chế".

Một năm sau, Facebook vướng phải bê bối rò rỉ dữ liệu Cambridge Analytica. Musk không trực tiếp chỉ trích vấn đề, nhưng đã thẳng tay xóa bỏ fanpage "triệu like" của SpaceX và Tesla. Khi nhà đồng sáng lập WhatsApp, Brian Acton, hỏi về Facebook, Musk đáp: "Facebook là gì?". Năm 2020, ông ủng hộ chiến dịch xóa Facebook trên mạng xã hội. Hai năm sau, tỷ phú Mỹ lại chỉ trích CEO Meta và so sánh với Louis XIV - vị vua trị vì lâu đời của Pháp và nắm giữ quyền lực to lớn.

Ngược lại, Zuckerberg hiếm khi công khai chỉ trích Musk và các công ty của ông kể từ sau vụ Cambridge Analytica.

Huy Đức