Elon Musk nói 'lẽ ra nên tập trung vào công ty' thay vì tham gia DOGE

Tỷ phú Musk nói rằng nếu được lựa chọn lại, ông sẽ không tham gia Ban Hiệu suất Chính phủ mà tập trung điều hành các công ty của mình.

Người sáng lập Tesla và SpaceX ngày 9/12 trả lời phỏng vấn trên chương trình podcast của Katie Miller, cựu phát ngôn viên DOGE và là vợ của Stephen Miller, Phó chánh văn phòng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tôi nghĩ thay vì tham gia Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), tôi đáng lẽ phải làm việc tại các công ty của tôi. Họ sẽ không đốt những chiếc xe ấy", Elon Musk nói, đề cập tới các vụ phá hoại xe Tesla trong thời gian ông lãnh đạo DOGE.

Tỷ phú Mỹ khẳng định nếu được lựa chọn lại, ông sẽ không tham gia DOGE. Tuy nhiên, ông cũng đánh giá DOGE đã có một chút thành công nhất định, khi ngừng cấp vốn cho nhiều dự án lãng phí, không có ý nghĩa.

Elon Musk mặc áo in chữ DOGE trong khuôn viên Nhà Trắng hôm 9/3. Ảnh: AP

DOGE được thành lập hồi tháng 1, sau khi ông Donald Trump nhậm chức, với mục đích tinh gọn bộ máy chính quyền và cắt giảm ngân sách liên bang. DOGE ban đầu được giao cho Musk điều hành và ông giữ chức vụ nhân viên chính phủ đặc biệt.

Ông Musk sau đó rời DOGE khi còn vài ngày là hết thời hạn 130 ngày trong vai trò nhân viên chính phủ đặc biệt, do mâu thuẫn với Tổng thống Mỹ về "đạo luật to đẹp" (OBBBA).

Sau khoảng thời gian hoạt động ngắn ngủi, DOGE tuyên bố trên trang web rằng đã giúp chính quyền cắt giảm 214 tỷ USD chi tiêu không cần thiết. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tài chính cho rằng con số này khó xác minh vì DOGE không cung cấp báo cáo tài chính công khai về các hoạt động cụ thể của họ.

Ngọc Ánh (Theo AFP)