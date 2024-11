Elon Musk nói chỉ chia sẻ link lên mạng xã hội là 'lười suy nghĩ'

Elon Musk cho biết việc đăng liên kết website lên mạng xã hội là hành động lười suy nghĩ và X đang hạn chế vấn đề này.

Ngày 25/11, người dùng Paul Graham với gần hai triệu người theo dõi đã chỉ trích "lỗi lớn nhất" của X là "giảm mức độ ưu tiên cho các bài đăng có chứa liên kết". Elon Musk sau đó phản hồi rằng "cần viết mô tả trong bài đăng chính, còn đặt đường link ở phần trả lời" để giải quyết được vấn đề.

"Cách làm này sẽ giúp dừng việc người dùng chia sẻ liên kết một cách lười biếng", Musk bình luận.

Elon Musk. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, phản hồi của Musk đang gây ra làn sóng tranh luận, rằng nền tảng của ông đã "bóp" các bài viết chứa link dẫn đến nội dung gốc, đặc biệt là bài báo từ các hãng thông tấn hàng đầu. Điều này có thể khuyến khích thông tin sai lệch và quảng bá nội dung có hại thay vì tin tức đã được kiểm chứng.

"Musk đã thừa nhận các bài có liên kết bị hạn chế. Nếu bạn thắc mắc tại sao bài viết dẫn link bài báo của mình không nhận được nhiều tương tác như mong đợi, đây chính là lý do. Tôi ngày càng ít lý do để ở đây", tài khoản @Stevanzetti bình luận.

Theo Mediaite, trước đó đã có một số nghi vấn rằng X không ưu tiên nội dung từ nguồn tin đáng tin cậy, thay vào đó chỉ đề xuất nội dung do người dùng viết. Phân tích của Washington Post hồi tháng 8/2023 cho thấy X đã "tạo ra sự chậm trễ" đối với nội dung từ các hãng tin như Reuters, New York Times... khi so sánh với các đối thủ như Facebook, Bluesky hay Substack. Trong đó, sự chậm trễ xảy ra do được định tuyến thông qua tên miền t.co của X khiến lưu lượng truy cập đến các website mục tiêu giảm.

Ngày 12/11, Guardian cũng tuyên bố rời khỏi X, đồng thời chỉ trích trang này là "nền tảng truyền thông độc hại" thúc đẩy "các thuyết âm mưu cực hữu và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc". Họ cũng chỉ trích Musk tự ưu tiên nội dung do mình đăng trên mạng xã hội, nên không còn coi X là kênh truyền thông phù hợp nữa.

"Chúng tôi cho rằng những lợi ích khi xuất hiện trên X hiện đã bị lu mờ bởi những tác động tiêu cực", Guardian giải thích. "Sẽ tốt hơn nếu dùng nguồn lực quảng bá báo chí ở những nền tảng khác".

Bảo Lâm