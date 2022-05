Elon Musk: 'Mỹ có thể đã rơi vào suy thoái'

Người giàu nhất thế giới dự báo Mỹ suy thoái tới 18 tháng, nhưng việc này cũng không hoàn toàn là điều xấu.

Trong hội nghị All-In tổ chức tại Miami, CEO Tesla Elon Musk cho rằng kinh tế Mỹ "có thể" đã rơi vào suy thoái. "Thời gian tới có lẽ sẽ khó khăn. Tôi không biết chắc, có thể là trong 12 – 18 tháng nữa", ông nói, "Nhưng những chuyện này rồi sẽ qua thôi. Thời kỳ bùng nổ sẽ lại tới".

Nhận định của Musk ngược với quan điểm của nhiều nhà kinh tế và các số liệu hiện tại. Ông cảnh báo các công ty nên theo dõi chi phí và dòng tiền.

Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới. Ảnh: AP

Nỗi lo suy thoái gần đây tăng lên khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ để hạ nhiệt lạm phát đang ở mức cao nhất 4 thập kỷ. Dù vậy, theo khảo sát hàng tháng mới nhất của Bloomberg với các nhà kinh tế học, xác suất Mỹ suy thoái trong năm tới là 30%.

Dù GDP Mỹ giảm 1,4% trong quý I, việc sụt giảm này chủ yếu do thâm hụt thương mại kỷ lục. Các số liệu về nhu cầu – cả tiêu dùng và đầu tư kinh doanh – trên thực tế đều tăng tốc đầu năm 2022. Fed Atlanta dự báo GDP quý II tăng 1,8%.

Musk cho rằng suy thoái không hoàn toàn là điều xấu. Ông cho biết mình đã trải qua việc này vài lần tại các công ty khác nhau. "Nếu ở trong thời kỳ bùng nổ quá lâu, anh sẽ phân bổ vốn sai. Về cơ bản, vốn sẽ bắt đầu đổ cho những kẻ ngốc", ông nói.

Khi được hỏi về những bình luận gần đây của Jeff Bezos về lạm phát, ông cho biết giá cả tăng là do in tiền. "Nguyên nhân thực sự của lạm phát là chính phủ in ra một núi tiền, nhiều hơn số họ có", Musk nói, lấy ví dụ về Venezuela, "Việc này không phức tạp lắm đâu".

Musk cũng nói thêm rằng tuy bỏ phiếu cho đảng Dân chủ, ông không phải người hâm mộ của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ông phàn nàn việc Biden hạ thấp vai trò của Tesla trong quá trình chuyển dịch sang xe điện.

Người giàu nhất thế giới cũng cho rằng chính sách nhập cư của Mỹ nên được cải thiện. "Điều cực kỳ quan trọng là Mỹ phải trở thành điểm đến cho những người tài năng nhất thế giới".

Hà Thu (theo Bloomberg)