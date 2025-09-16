Elon Musk mua thêm 1 tỷ USD cổ phiếu Tesla

Người giàu nhất thế giới bày tỏ sự tự tin vào tương lai của hãng xe điện, khi mua thêm hơn 2,5 triệu cổ phiếu hãng này tuần trước.

Ngày 15/9, CEO Tesla Elon Musk thông báo mua 1 tỷ USD cổ phiếu hãng xe điện. Theo hồ sơ công bố, Musk đã mua 2,57 triệu cổ phiếu Tesla ngày 12/9, với giá 372-296 USD một đơn vị.

Thông tin này được đưa ra vào thời điểm quan trọng với Tesla, khi công ty đang vật lộn với doanh số bán xe điện chậm lại, đồng thời chuyển hướng sang các mục tiêu tham vọng như AI và robot hình người.

Động thái này cũng diễn ra chỉ một tuần sau khi HĐQT Tesla đề xuất gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD cho tỷ phú. Theo đó, Musk có thể nhận tới 12% cổ phần Tesla nếu giúp hãng xe điện đạt mục tiêu vốn hóa 8.600 tỷ USD trong 10 năm tới.

Ông Elon Musk tại Washington ngày 20/1. Ảnh: AP

Đây là động thái mới nhất cho thấy sự tự tin của tỷ phú vào tương lai của công ty. "Việc này là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy Musk đang dồn toàn lực trở lại cho Tesla. Mối quan hệ này có vẻ đã quay về quỹ đạo, sau sóng gió hồi đầu năm", Matt Britzman - nhà phân tích cổ phiếu cấp cao tại Hargreaves Lansdown cho biết.

Elon Musk đến nay vẫn yêu cầu có cổ phần lớn hơn và nhiều quyền biểu quyết tại Tesla. Trước đó, ông cho biết sẽ tạo dựng các sản phẩm AI và robot ở công ty khác, nếu không được trao 25% quyền biểu quyết tại đây. Tính đến cuối năm ngoái, Musk sở hữu 13% cổ phần hãng xe điện.

Cổ phiếu Tesla đã tăng phiên thứ 3 liên tiếp nhờ thông tin trên. Tính chung từ đầu năm, mã này tăng 8%.

Báo cáo tài chính quý mới nhất của Tesla cho thấy công ty này vẫn đang chịu sức ép lợi nhuận. Nhu cầu xe điện đang yếu đi, trong khi chi phí và cạnh tranh lại tăng lên. Tesla chỉ giao được 384.000 xe trong quý II, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, Chủ tịch Tesla Robyn Denholm ngày 12/9 phủ nhận lo ngại hoạt động chính trị của Musk ảnh hưởng đến doanh thu công ty. Ông nói rằng Musk đang "trở lại vai trò trung tâm" tại Tesla sau nhiều tháng làm việc cho Nhà Trắng.

CEO Elon Musk có vai trò khó thay thế tại hãng xe điện. Ông đã biến Tesla từ một startup thành hãng xe hơi giá trị nhất thế giới, tăng quy mô sản xuất, mở rộng toàn cầu và thúc đẩy ngành ôtô điện nói chung. Nhiều năm qua, tỷ phú cũng được coi là bộ mặt của hãng xe này.

Hà Thu (theo Reuters)