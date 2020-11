Elon Musk làm gì khi rảnh rỗi

Elon Musk là một "mọt sách" chính hiệu, một game thủ chuyên nghiệp và một kẻ nghiện phim trên Netflix và HBO.

Điều hành cùng lúc 2 công ty lớn, Tesla và SpaceX gần như chiếm trọn thời gian của Elon Musk. Ngay cả khi không làm về xe hơi và tên lửa, vị tỷ phú này cũng rất bận rộn với các dự án kinh doanh khác, như The Boring Company và Neuralink. Dẫu vậy, "Iron Man đời thực" vẫn luôn biết cách tìm thú vui cho riêng mình.

Elon Musk trong một buổi họp báo về SpaceX tại Florida, Mỹ, tháng 2/2018. Ảnh: Reuters.

Trước hết, ông là một "mọt sách" chính hiệu. Elon Musk thích đọc sách và coi đó là một cách để thư giãn. Khi lên 9 tuổi, ông đã đọc hết các cuốn sách trong thư viện địa phương. Khi được hỏi về cuốn sách yêu thích, ông cho biết cuốn The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy đã ảnh hưởng rất nhiều tới thời ấu của mình.

Bên cạnh đó, Elon Musk từng dành hết thời gian, tâm trí cho máy tính và công nghệ để thỏa mãn niềm đam mê game mãnh liệt của mình. Khi mới 12 tuổi, ông đã bán được một tựa game có tên Blastar với giá 500 USD. Ngoài ra, ông còn từng làm việc cho một công ty khởi nghiệp về game có tên Rocket Science. Những tựa game yêu thích của ông là Deus Ex, Fallout và BioShock.

Tiệc tùng cũng nằm trong danh sách thú vui của Musk. Theo những gì tác giả Ashlee Vance viết trong cuốn Elon Musk: Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future, trong các dịp sinh nhật và lễ kỷ niệm công ty trước đây, vị tỷ phú từng thuê cả một tòa lâu đài để khách tham gia chơi trốn tìm. Ông cũng từng tự biến mình thành một hiệp sĩ trong bữa tiệc hóa trang tổ chức tại Venice. Mới đây, ông còn tổ chức một bữa tiệc liên quan đến chủ đề AI tại nhà riêng của mình.

Bất chấp lịch làm việc thường nhật dày đặc, Elon Musk vẫn dành thời gian "cày" phim trên nền tảng Netflix và HBO. Trước đó, ông tiết lộ rằng mình đã xem Sillicon Valley - phim truyền hình về một công ty công nghệ giả tưởng và Black Mirror - phim về mối quan hệ giữa con người với công nghệ.

Theo Forbes, Musk thích xem phim hoạt hình Nhật Bản, đặc biệt là bộ phim Your Name của Makoto Shinkai. Vị tỷ phú cũng là một "fan" của các bộ phim, như Spirited Away và Princess Mononoke sản xuất bởi hãng Studio Ghibli. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Maureen Dowd của The New York Times mùa hè vừa qua, Musk cho biết ông đã cùng bạn gái Grimes dành cả cuối tuần để xem Death Note và Evangelion.

Phim tài liệu lịch sử cũng được Elon Musk đặc biệt chú ý. Grimes, bạn gái của Musk, cho biết hai người sẽ chuẩn bị tới thăm Thành Cát Tư Hãn, Mông Cổ và chuyến đi này là lần thứ 3 họ đến đó. Cô đùa rằng dường như bạn trai cô luôn bị ám ảnh bởi nơi này.

Về việc sử dụng mạng xã hội, Elon Musk cho biết ông không sử dụng Facebook, cũng không có trang cá nhân riêng. Trang Facebook của SpaceX và Tesla đã bị xóa, còn trên Instagram có tài khoản nhưng dường như chẳng liên quan mấy đến ông. Ngoài ra, ông cũng đã xóa Instagram của mình và chỉ để lại một tài khoản bí mật để xem liên kết người khác gửi đến.

Elon Musk có nghiện Twitter không? Không hẳn. Ông thừa nhận: "Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta sử dụng thời gian cho việc khác thay vì online Twitter 24/24. Nó sẽ khiến bạn phát điên. Ngoài ra, nếu chẳng may bị cuốn vào một vòng xoáy tiêu cực trên đó, chắc chắn bạn sẽ nhận được toàn sự đau khổ mà thôi".

Trả lời Vox, ông nói: "Tôi sử dụng Twitter ít hơn mọi người nghĩ. Chỉ tầm 10 đến 15 phút gì đó. Twitter như một dòng chảy thông tin của xã hội vậy. Thật lạ kỳ".

Đức Anh (theo Insideevs)