Elon Musk khẩu chiến với quyền lãnh đạo NASA

Tỷ phú Musk chê bai cách điều hành của quyền Giám đốc NASA, trong khi lãnh đạo cơ quan không gian Mỹ hoài nghi về năng lực của SpaceX.

"Người phụ trách chương trình không gian của nước Mỹ mà có chỉ số IQ hai chữ số thì thật là thảm họa", tỷ phú Elon Musk viết trên mạng xã hội X ngày 21/10.

Lời chỉ trích được Musk đưa ra sau khi Sean Duffy, quyền Giám đốc NASA kiêm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ, trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 20/10 nói rằng dự án phát triển tàu vũ trụ Starship của SpaceX đang chậm tiến độ. Ông thêm rằng điều này làm ảnh hưởng đến sứ mệnh Artemis, chương trình đưa con người lên Mặt Trăng của NASA.

Với lý do này, Duffy cho biết NASA sẽ mời các công ty khác tham gia đấu thầu hợp đồng, vốn được trao cho SpaceX từ năm 2021. "Tôi sẽ công khai đấu thầu. Tôi sẽ để các công ty vũ trụ khác cạnh tranh với SpaceX", ông nói.

Musk đáp trả, tuyên bố SpaceX là "công ty duy nhất tại Mỹ" thành công trong việc chế tạo tàu vũ trụ có khả năng đưa con người vào quỹ đạo. Ông nhấn mạnh Starship "sẽ đảm nhiệm toàn bộ số mệnh Mặt Trăng".

Duffy sau đó phản hồi rằng "những công ty vĩ đại không bao giờ sợ bị thách thức".

Elon Musk phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ tại Oxon Hill, Maryland hồi tháng 2. Ảnh: AP

Tỷ phú Mỹ cũng phản hồi một bài báo của WSJ, trong đó nói rằng đồng minh của ông Musk là Jared Isaacman có thể sẽ trở lại tranh cử vị trí lãnh đạo NASA, trong khi ông Duffy tìm cách đưa cơ quan không gian này về dưới sự quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

"Sean Ngớ ngẩn đang cố gắng giết chết NASA", Musk viết trong bài đăng ngày 21/10, ám chỉ Bộ trưởng Duffy. Ông cũng như đăng lại những lời khen ngợi mà mọi người dành cho Isaacman, người hai lần bay lên quỹ đạo trên tàu vũ trụ của SpaceX.

Người phát ngôn của ông Duffy cho hay Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ "chưa từng nói muốn giữ chức vụ tại NASA". Người này thêm rằng ông Duffy chỉ gợi ý rằng NASA có thể "được hưởng lợi" nếu trở thành một phần trong nội các hoặc trong Bộ Giao thông Vận tải.

"Điểm mấu chốt là Bộ trưởng Duffy ở đây để phục vụ Tổng thống và ông ấy sẽ ủng hộ bất kỳ ai được Tổng thống đề cử", người phát ngôn nói thêm.

Sứ mệnh đưa tàu đổ bộ lên Mặt Trăng của NASA mang tên Artemis III dự kiến diễn ra sớm nhất vào giữa năm 2027. Đây được xem là đối trọng của Mỹ với chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc.

Thanh Tâm (Theo Reuters, CNN)