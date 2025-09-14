Elon Musk kêu gọi 'giải tán quốc hội' Anh

Tỷ phú Elon Musk kêu gọi "giải tán quốc hội" và "thay đổi chính phủ" Anh khi phát biểu trực tuyến tại sự kiện cực hữu ở London.

"Tôi thực sự nghĩ rằng phải có một sự thay đổi chính phủ ở Anh. Chúng ta không thể chờ thêm 4 năm, hay chờ cho đến khi cuộc bầu cử tiếp theo diễn ra, như thế sẽ là quá lâu. Cần giải tán quốc hội và tổ chức một cuộc bỏ phiếu mới", Elon Musk phát biểu trực tuyến với hàng trăm nghìn người tham dự sự kiện diễu hành "Đoàn kết toàn Vương quốc" ngày 13/9 ở London, do nhà hoạt động cực hữu Tommy Robinson tổ chức.

Musk chỉ trích phe cánh tả ủng hộ bạo lực, viện dẫn việc nhà hoạt động bảo thủ Mỹ Charlie Kirk bị sát hại và "nhiều người cánh tả công khai ăn mừng".

Theo Musk, đó là thực tế mà những người ủng hộ ông phải đối mặt, rồi nêu thông điệp cảnh báo "bạo lực đang đến với bạn, dù bạn có lựa chọn bạo lực hay không. Hoặc phản kháng lại, hoặc bạn sẽ chết".

Tỷ phú Elon Musk tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 30/5. Ảnh: AFP

Ông cho rằng phần lớn người dân Anh đang chọn im lặng, không muốn dính vào chính trị. "Tôi mong người Anh hãy dùng lẽ thường để suy nghĩ: hãy nhìn quanh mình và tự hỏi 'nếu tình trạng hiện tại cứ tiếp diễn, chúng ta sẽ phải sống trong một thế giới ra sao?'", Musk nói.

Cuộc tuần hành ngày 13/9 do nhà hoạt động cực hữu Anh Tommy Robinson, tên thật là Stephen Yaxley-Lennon, phát động và đã thu hút hơn 100.000 người tham dự, theo ước tính của cảnh sát. Đây là một trong những sự kiện thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc lớn nhất trong vài thập kỷ qua tại Anh, với khẩu hiệu bảo vệ tự do ngôn luận và nhiều thông điệp về siết kiểm soát nhập cư.

Người biểu tình cánh hữu tại London chạm trán cảnh sát ngày 13/9. Ảnh: Reuters

Khoảng 5.000 người thuộc phe chống cực hữu tổ chức biểu tình đối trọng, đặt tên sự kiện là "Tuần hành Chống Phát xít". Cảnh sát London phải triển khai hơn 1.000 nhân viên, sử dụng mũ bảo hộ và lá chắn chống bạo động để ngăn hai bên xung đột. Ít nhất 9 người bị bắt sau các va chạm ở rìa đám đông.

Elon Musk nhiều lần công khai bày tỏ quan điểm về chính trường Anh. Ông từng công kích Đạo luật An toàn Trực tuyến năm 2023 của Anh, cho rằng luật này đe dọa tự do ngôn luận. Ông cũng nhiều lần chỉ trích chính phủ Anh vì cho rằng có chính sách nhẹ tay trừng trị tội phạm tình dục gốc nhập cư.

Hồi tháng 8/2024, Musk nói rằng Anh "không thể tránh khỏi nội chiến", phản hồi một bài đăng cho rằng làn sóng bạo loạn khắp nước Anh là do tác động của dân nhập cư và chính sách mở cửa biên giới của chính phủ nước này. Chính phủ Anh ra tuyên bố rằng phát ngôn này "vô căn cứ".

Thanh Danh (Theo Guardian, AP)