Elon Musk kêu gọi giải tán EU sau khi X bị phạt

Elon Musk chỉ trích EU về quyết định phạt mạng xã hội X 140 triệu USD, cho rằng "con quái vật quan liêu" nên bị "giải tán".

Tỷ phú Elon Musk ngày 6/12 liên tục chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) trên tài khoản mạng xã hội X có 230 triệu người theo dõi, sau khi EU phạt X 140 triệu USD vì vi phạm quy định không gian mạng của khối.

"EU nên giải tán và trả lại chủ quyền cho từng quốc gia, để chính phủ các nước này đại diện cho người dân tốt hơn", ông Musk viết. "Tôi nói thật, không đùa đâu".

"Tôi yêu châu Âu, nhưng không yêu con quái vật quan liêu EU", ông viết tiếp trong bài đăng khác.

Elon Musk tại một hội nghị ở Paris, Pháp, tháng 6/2023. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên Ủy ban châu Âu phạt một công ty mạng xã hội theo Luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) về nội dung. Ủy ban cho hay X đã vi phạm nghĩa vụ minh bạch của DSA.

Các vi phạm bao gồm thiết kế gây hiểu lầm cho "dấu kiểm định màu xanh" của nền tảng dành cho các tài khoản được cho là đã xác minh, không cung cấp quyền truy cập dữ liệu công cộng cho các nhà nghiên cứu. X cũng không minh bạch đầy đủ về quy định quảng cáo.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng chỉ trích quyết định xử phạt. Phó tổng thống Mỹ JD Vance chia sẻ lại bài đăng hồi tháng 7/2024 của ông Musk về việc Ủy ban châu Âu đề nghị ký thỏa thuận bí mật với X để nền tảng âm thầm kiểm duyệt các bài phát biểu nếu không muốn bị phạt.

"Các nền tảng khác đã chấp nhận thỏa thuận đó. X thì không", ông Musk viết.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận xét: "Khoản tiền phạt 140 triệu USD của Ủy ban Châu Âu không chỉ là đòn tấn công vào X. Đây là một cuộc tấn công vào tất cả các nền tảng công nghệ Mỹ và người dân Mỹ bởi các chính phủ nước ngoài. Thời kỳ kiểm duyệt trực tuyến của người Mỹ đã qua rồi".

Hồng Hạnh (Theo AFP)