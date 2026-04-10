Elon Musk: 'Hệ thống lái tự động cứu người mà vẫn bị kiện'

Musk nói rằng nếu hệ thống lái tự động cứu sống 90% trong số một triệu người thiệt mạng trong các vụ tai nạn ôtô mỗi năm, Tesla vẫn bị kiện.

Trong bài đăng trên tài khoản X hôm 7/4, Elon Musk - CEO của Tesla - viết: "Hệ thống lái tự động của Tesla đã cứu sống rất nhiều người - số liệu thống kê là không thể chối cãi. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là nó hoàn hảo".

Tuy nhiên, vấn đề là Tesla chưa bao giờ công bố dữ liệu nào chứng minh cho tuyên bố trên, và Musk đang sử dụng nó để đóng khung trước các vụ kiện mà Tesla đang phải đối mặt liên quan đến các vụ tai nạn do hệ thống FSD (Full Self-Driving) gây ra, coi đó là cái giá không thể tránh khỏi của sự tiến bộ.

"Ngay cả khi chúng ta cải thiện độ an toàn gấp 10 lần, có thể cứu sống 90% trong số một triệu người thiệt mạng trong các vụ tai nạn ôtô mỗi năm, Tesla vẫn sẽ bị kiện vì 10% số người đã chết. 90% số người còn sống hầu hết thậm chí sẽ không biết rằng Tesla đã cứu sống họ. Tuy nhiên, đó vẫn là điều đúng đắn cần làm", Musk viết.

Kèm bài đăng, Musk chia sẻ lại một câu chuyện lan truyền trên mạng về một chiếc Model 3 sử dụng chế độ FSD đã tránh được một người đi bộ bất ngờ lao ra đường cao tốc.

Dữ liệu an toàn duy nhất mà Tesla công khai về FSD là Báo cáo an toàn phương tiện hàng quý, so sánh số dặm đã đi khi sử dụng Autopilot hoặc FSD với mức trung bình quốc gia của Mỹ về số dặm mỗi vụ tai nạn do Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) công bố.

Sự so sánh này đã bị các nhà nghiên cứu độc lập chỉ trích trong nhiều năm vì nó thiên vị Tesla theo ít nhất 4 cách.

Đầu tiên là sự không phù hợp về loại đường. Autopilot và FSD được sử dụng chủ yếu trên đường cao tốc, vốn đã là những con đường an toàn nhất tính theo số dặm đã đi. Mức cơ sở của NHTSA kết hợp đường cao tốc với đường trong thành phố, đường nông thôn và bãi đỗ xe, nơi tai nạn xảy ra thường xuyên hơn nhiều.

Thứ hai là sự không phù hợp về tuổi đời xe. Trung bình, Tesla nằm trong số những chiếc xe mới nhất trên đường phố ở Mỹ. Các mẫu xe mới với hệ thống an toàn thụ động hiện đại, hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) và hệ thống giữ làn đường có tỷ lệ tai nạn thấp hơn so với xe trung bình 12 năm tuổi trong đội xe của NHTSA - bất kể có kích hoạt hay không kích hoạt hệ thống lái FSD.

Thứ ba là sự không phù hợp về người lái xe. Chủ sở hữu xe Tesla có xu hướng lớn tuổi hơn, giàu có hơn và sống ở thành thị nhiều hơn so với dân số lái xe nói chung ở Mỹ - một nhóm nhân khẩu học vốn đã có tỷ lệ tai nạn thấp hơn mức trung bình.

Tài xế bỏ cả hai tay khỏi vô-lăng trên xe Tesla khi kích hoạt hệ thống hỗ trợ lái tự động. Ảnh: Tesla

Cuối cùng là sự không phù hợp về định nghĩa tai nạn. Tesla chỉ tính một vụ tai nạn khi túi khí hoặc hệ thống an toàn bằng chất nổ khác được kích hoạt. Tiêu chuẩn tai nạn của NHTSA được xây dựng dựa trên các vụ tai nạn do cảnh sát báo cáo, bao gồm một số lượng lớn các vụ va chạm nhẹ hơn mà không có túi khí nào được kích hoạt.

Trên thực tế, Tesla đang so sánh "các vụ tai nạn đủ nghiêm trọng để kích hoạt túi khí" với "bất kỳ vụ tai nạn nào mà cảnh sát ghi nhận" - hai mẫu số khác nhau, với sự chênh lệch rất lớn. Nhà nghiên cứu an toàn Phil Koopman và những người khác đã chỉ ra đây là một trong những sự sai lệch lớn nhất trong số liệu của Tesla.

Tesla không công bố dữ liệu về việc ngắt kết nối, về tai nạn theo mức độ nghiêm trọng, số dặm đã đi theo loại đường, hoặc mẫu số mà họ sử dụng để tính toán tỷ lệ tai nạn của chính mình. Ngược lại, Waymo công bố các so sánh an toàn đã được đánh giá bởi các chuyên gia với các tiêu chuẩn cơ bản tương đương giữa người lái và con người trên cùng một tuyến đường, và đủ minh bạch để các công ty bảo hiểm như Swiss Re tiến hành các phân tích riêng về đội xe của Waymo.

Phần tiết lộ nhiều hơn trong bài đăng của Musk là cách nhìn nhận các vụ kiện. Musk đang trình bày chúng như một điều không thể tránh khỏi - Tesla cứu được 90%, bị gia đình của 10% còn lại kiện, và đó chỉ là cái giá phải trả khi làm điều đúng đắn.

Tesla đang bị kiện - và trong một số trường hợp đã thua hoặc đã dàn xếp - về các vụ tai nạn mà nguyên đơn cho rằng Autopilot hoặc FSD đã chủ động góp phần gây ra tai nạn. Không phải là hệ thống đã không cứu được người lái xe, mà là hệ thống đã mắc lỗi mà một người lái xe bình thường sẽ không mắc phải, hoặc chiến lược tiếp thị của Tesla đã khiến người lái xe tin tưởng vào hệ thống trong những tình huống mà nó không có khả năng.

Mỹ Anh (theo Electrek)