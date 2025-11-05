Elon Musk gợi ý dùng vệ tinh AI để che ánh sáng Mặt Trời

Elon Musk gợi ý sử dụng vệ tinh AI kiểm soát lượng ánh sáng Mặt Trời trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu đang tiến gần tới ngưỡng nguy hiểm.

Mô phỏng cụm vệ tinh Starlink trên quỹ đạo Trái Đất. Ảnh: Nicolle Rager Fuller

Interesting Engineering đưa tin tỷ phú người Mỹ Elon Musk hôm 3/11 chia sẻ ý tưởng liên quan đến quản trị bức xạ Mặt Trời (SRM), giải pháp địa kỹ thuật bao gồm phản xạ một phần ánh sáng Mặt Trời khỏi Trái Đất, trên mạng xã hội X. Trong tình hình nhiệt độ toàn cầu ngày càng gần tới ngưỡng nguy hiểm, SRM đang thu hút nhiều sự chú ý như một lựa chọn cuối cùng để đối phó biến đổi khí hậu.

Theo Musk, có thể tận dụng vệ tinh để kiểm soát lượng ánh sáng Mặt Trời chiếu đến Trái Đất. Về lý thuyết, SRM trong vũ trụ sử dụng các tấm gương hoặc vật liệu phản xạ trên quỹ đạo để ánh nắng chiếu ngược trở lại không gian. Một chòm vệ tinh AI lớn có thể ngăn chặn ấm lên toàn cầu thông qua việc tạo ra những điều chỉnh nhỏ về mức năng lượng Mặt Trời truyền tới mặt đất. Ý tưởng kết hợp giữa khoa học khí hậu và kỹ thuật hàng không vũ trụ này đang gây tranh cãi trong cộng đồng nghiên cứu.

Musk không phải người đầu tiên nêu ý tưởng làm mờ Mặt Trời. Một số công ty khởi nghiệp trên thế giới đã bắt tay vào thử nghiệm công nghệ dùng để làm mát bề mặt Trái Đất từ phun hạt aerosol có độ phản xạ cao vào tầng bình lưu tới phóng hàng loạt chiếc gương khổng lồ lên quỹ đạo. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhấn mạnh những dự án như vậy sẽ mất nhiều năm để triển khai do thách thức khổng lồ về kỹ thuật, môi trường và địa chính trị.

Đầu tiên, không ai biết chính xác biến đổi bức xạ Mặt Trời sẽ ảnh hưởng như thế nào tới hệ thống thời tiết toàn cầu. Một tính toán sai lầm có thể làm gián đoạn lượng mưa hoặc khiến cả khu vực lạnh đi ngoài dự kiến.

Vấn đề tiếp theo, rất khó đảm bảo chòm vệ tinh AI có thể tạo ra điều chỉnh chính xác về lượng năng lượng Mặt Trời giữa hai bán cầu, bất chấp chênh lệch theo mùa và mâu thuẫn địa chính trị tiềm ẩn. Dù công ty SpaceX của Musk đi đầu về cơ sở hạ tầng trong không gian, nâng cấp quy mô hệ thống SRM để tác động tới cả hành tinh vẫn là nhiệm vụ khó khăn.

Chia sẻ của Musk dấy lên suy đoán liệu SpaceX có tham gia vào cuộc đua SRM trong tương lai?. Nếu khả năng đó trở thành hiện thực, SpaceX có lợi thế lớn hơn hẳn những công ty khởi nghiệp đang thử nghiệm phun aerosol hoặc tấm phản xạ trên quỹ đạo. Lý do SpaceX đang vận hành hơn 6.000 vệ tinh Starlink và dự kiến triển khai thêm hàng nghìn vệ tinh nữa. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy công ty này đang phát triển vệ tinh dành cho dự án SRM.

An Khang (Theo Interesting Engineering, Economic Times)