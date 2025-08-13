Elon Musk dọa kiện Apple vì cho rằng hãng vi phạm luật chống độc quyền, ưu ái ChatGPT hơn xAI Grok trên bảng xếp hạng App Store.

Ngày 12/8, Musk viết trên X: "Apple đang hành xử theo cách khiến bất kỳ công ty AI nào ngoài OpenAI cũng không thể đạt vị trí số một trên App Store. Đây rõ ràng là hành vi vi phạm luật chống độc quyền. xAI sẽ có hành động pháp lý ngay lập tức". Ông cũng dọa sẽ không đưa Grok hoặc X lên cửa hàng ứng dụng App Store.

Tuy nhiên, ông chủ xAI không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của mình.

Trên bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí, ChatGPT đang giữ vị trí hàng đầu, còn Grok xếp thứ sáu, Google Gemini đứng thứ 57. Musk cho rằng việc Apple hợp tác với OpenAI để đưa ChatGPT vào iOS nhưng phớt lờ Grok là dấu hiệu thiên vị, tức Grok hoặc X không bao giờ có thứ hạng cao nhất. Tuy nhiên, nhiều người dùng X chỉ ra DeepSeek từng đạt vị trí số một trên App Store hồi tháng 1.

Tỷ phú công nghệ cũng chỉ trích Apple vì không đưa X và Grok vào phần "Ứng dụng phải có" của App Store. Mục này hiển thị TikTok, Tinder, Duolingo và YouTube trên trang chủ, trong khi gợi ý "dùng thử ngay" với ChatGPT. Ngoài ra, các ứng dụng mạng xã hội như Mastodon, Bluesky, Signal, Pinterest và Snapchat được quảng bá trong mục "Ứng dụng Mạng xã hội thiết yếu" nhưng X không xuất hiện.

Apple chưa đưa ra bình luận. Theo Apple Insider, hệ thống xếp hạng App Store dựa trên số liệu tự động và không bị hãng can thiệp, do đó cáo buộc của Musk không chính xác.

Giao diện ứng dụng AI Grok bên cạnh ảnh Elon Musk. Ảnh: Lưu Quý

Trước đó, Musk cũng chỉ trích Apple không sử dụng dịch vụ vệ tinh Starlink của SpaceX. Tỷ phú Mỹ từng đưa ra lời đề nghị cung cấp kết nối Internet vệ tinh cho iPhone 14 (2022) nhưng CEO Apple Tim Cook từ chối và hợp tác với Globalstar. Khi đó, Musk đe dọa sẽ phát triển một mẫu smartphone riêng để cạnh tranh.

Phát biểu của Musk được đưa ra giữa lúc Apple chịu áp lực lớn từ cơ quan quản lý liên quan đến hoạt động App Store. Cuối tháng 4, thẩm phán Mỹ yêu cầu điều tra hãng về tội khinh thường pháp luật, phớt lờ lệnh cấm vì không chịu "mở cửa" cho các nhà phát triển được tùy chọn kênh thanh toán trong App Store.

Cùng tháng đó, Liên minh châu Âu phạt Apple 500 triệu euro (587 triệu USD) vì vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số, với lý do hạn chế và ngăn chặn các nhà phát triển hướng người dùng đến ưu đãi rẻ hơn bên ngoài cửa hàng ứng dụng. Apple đang kháng cáo về khoản tiền phạt này.

Huy Đức (theo Apple Insider, Macrumors)