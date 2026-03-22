Elon Musk đề xuất trả lương cho 50.000 nhân viên an ninh sân bay

Elon Muks đã đề nghị trả lương cho các nhân viên an ninh TSA, những người đang làm việc không lương do Bộ An ninh Nội địa đóng cửa một phần.

"Tôi muốn đề nghị được chi trả lương cho nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) trong thời gian bế tắc ngân sách, tình trạng vốn đang ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của rất nhiều người dân Mỹ tại các sân bay trên khắp đất nước", tỷ phú công nghệ Elon Musk đăng trên mạng xã hội X ngày 21/3.

Musk, người giàu nhất thế giới, không cho biết số tiền cần thiết để chi trả lương cho nhân viên TSA, lực lượng đảm nhận công việc soi chiếu an ninh tại các sân bay, là bao nhiêu.

Hiện chưa rõ liệu có cơ chế pháp lý nào cho phép một cá nhân trực tiếp chi trả tiền lương cho nhân viên chính phủ hay không. TSA và Văn phòng Quản lý và Ngân sách chưa phản hồi về đề xuất này.

Các khoản đóng góp cho chính phủ thường sẽ được chuyển vào Bộ Tài chính, nơi quản lý ngân sách quốc gia, và sau đó được phân bổ theo quy định ngân sách do quốc hội đặt ra, giống như các nguồn tài trợ liên bang khác.

Tỷ phú Elon Musk tại Green Bay, Wisconsin hồi tháng 3/2025. Ảnh: AP

Khoảng 50.000 nhân viên TSA đã phải làm việc không lương hơn một tháng qua vì chính phủ đóng cửa một phần, bắt nguồn từ chia rẽ tại quốc hội về ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS). Trong thời gian DHS chờ được cấp ngân sách trở lại, các nhân viên TSA, lực lượng được coi là "lao động thiết yếu", vẫn phải đi làm tại sân bay.

Đề xuất được Elon Musk đưa ra khi nhu cầu đi lại của người Mỹ dịp nghỉ xuân đang tăng. Tình trạng xếp hàng kiểm tra an ninh tại các sân bay trên khắp nước Mỹ trở nên hỗn loạn, thậm chí kéo dài ra ngoài nhà ga ở một số nơi.

Một số nhân viên TSA đã không đến làm việc và giới chức cảnh báo các sân bay nhỏ có thể phải đóng cửa nếu tình hình tiếp diễn lâu hơn.

Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy cho biết các nhân viên TSA dự kiến không được nhận kỳ lương thứ hai vào ngày 27/3. Theo đạo luật được ban hành năm 2019, nhân viên TSA vẫn tiếp tục làm việc trong thời gian chính phủ đóng cửa sẽ được trả lương truy lĩnh sau khi chính phủ hoạt động trở lại và ngân sách được cấp.

Theo Bộ An ninh Nội địa, tỷ lệ vắng mặt của nhân viên TSA tại các sân bay đã lên tới 10% vào cuối tuần trước, tăng mạnh so với mức dưới 2% trong điều kiện hoạt động bình thường. Một số sân bay có tỷ lệ vắng mặt cao hơn nhiều, như sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York là 29%, Atlanta là 32% và New Orleans là 27% vào ngày 18/3.

Kể từ khi tình trạng đóng cửa bắt đầu, đã có 366 nhân viên TSA nghỉ việc, theo Bộ An ninh Nội địa.

Từ đầu năm nay, đảng Dân chủ đã phản đối việc cấp thêm kinh phí cho các lực lượng thuộc DHS, bao gồm Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Cơ quan Hải quan và Biên phòng (CBP), hai đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện chiến dịch truy quét nhập cư và trục xuất hàng loạt của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã thúc đẩy một loạt dự luật nhỏ hơn nhằm tài trợ cho các cơ quan cụ thể trong DHS, như TSA, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) và những cơ quan không liên quan đến việc thực thi nhập cư. Tuy nhiên, nỗ lực này lại vấp phải phản đối từ đảng Cộng hòa.

Huyền Lê (Theo USA Today, Reuters)