Elon Musk dành 4 năm thiết kế trang phục vũ trụ SpaceX

Bộ đồ vũ trụ liền mảnh của phi hành đoàn SpaceX có tông màu đen trắng, thiết kế phù hợp buồng phóng và khiến trẻ em thích mê.

"Chúng tôi mất gần bốn năm để thiết kế những bộ đồ vừa đẹp vừa có tính năng nổi trội này", Musk chia sẻ trong buổi tường thuật trực tiếp sự kiện phóng tên lửa Falcon 9 và tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX hôm 27/5.

Hai phi hành gia Hurley và Behnken trong buổi thử trang phục vào tháng 5 tại Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA. Ảnh:Reuters.

Bộ đồ trông giống một con tàu vũ trụ có hình người. Chúng đặc biệt phức tạp và được thiết kế riêng cho từng thành viên trong phi hành đoàn, vì trang phục phải thoải mái để các phi hành gia mặc suốt chuyến bay dài trong không gian tàu bay nhỏ, nhưng vẫn bảo vệ họ trước thay đổi về nồng độ oxy và áp suất.

Musk đã rất chú tâm đến kiểu dáng trang phục của phi hành gia SpaceX. TheoNew York Times, trong vô vàn nhà thiết kế, Musk tìm đến Jose Fernandez, người thiết kế trang phục cho các bộ phim siêu anh hùng, nhưBatman vs Superman,The Fantastic Four, The Avengers hayX-Men II để dựng trang phục mẫu.

Năm 2016, Fernandez chia sẻ với tạp chíBleeprằng Musk muốn bộ đồ của phi hành gia phải "thật nổi bật, giúp người mặc trông đẹp hơn, mang lại cảm giác và phong thái anh hùng".

Trong buổi tường thuật trực tiếp ngày 27/5, Musk cũng giải thích về ý tưởng của mình: "Bạn thấy những bộ đồ trong phim đấy, chúng đẹp, nhưng hoạt động không mấy hiệu quả. Bạn cần phải làm một bộ đồ không gian có tính năng tốt vì đó phải là một bộ đồ chịu được áp suất giúp người mặc tồn tại trong môi trường chân không". Nhưng Musk cũng muốn thiết kế một bộ đồ vũ trụ có thể truyền cảm hứng cho trẻ em, khiến chúng mơ ước trở thành phi hành gia.

Bộ đồ được sản xuất tại Hawthorne, California, trong cùng tòa nhà chuyên chế tạo tên lửa của SpaceX. Mỗi bộ được thiết kế riêng cho từng thành viên phi hành đoàn.

Đó là những bộ trang phục liền mảnh, có trang bị các linh kiện chuyên dụng. "Điểm kết nối duy nhất tại vị trí đùi dùng để gắn các hệ thống cứu hộ, bao gồm kết nối tới nguồn dưỡng khí và năng lượng", NASA tiết lộ trong một thông báo. "Mũ bảo hiểm được tùy chỉnh bằng công nghệ in 3D, bao gồm các van tích hợp, cơ chế đóng - mở kính và micro ngay bên trong mũ".

Tàu vũ trụCrew Dragon chỉ có bảng điều khiển cảm ứng nên bộ đồ có sẵn găng tay tương thích, cho phép phi hành gia thao tác dễ dàng.

Trước đó, bộ đồ không gian dành cho SpaceX từng được đưa vào thử nghiệm hai lần.Một bộ dùng cho hình nộm trên bánh xe Tesla do SpaceX phóng lên vũ trụ bằng tên lửa Falcon Heavy năm 2018.Một bộ khoác lên hình nộm Ripley trên Crew Dragon khi hoàn thành chuyến bay thử nghiệm Demo-1 không chở người vào năm ngoái.Tuy nhiên, Behnken và Hurley là những người đầu tiên thử nghiệm bộ đồ khi bay trong không gian.

Trước đó, phi hành gia NASA thường mặc bộ đồ Sokol của Nga khi bay tới trạm vũ trụ, bởi Mỹ phải chi tiền mua ghế trên tàu vũ trụ Soyuz của Nga từ năm 2011 đến nay.

Các phi hành gia NASA, Nick Hague và Christina Koch, trong bộ đồ Sokol. Ảnh:NASA.

Suốt 6 thập kỷ qua, NASA đã sử dụng ít nhất tám kiểu trang phục không gian.

Hải Yến(theoBusiness Insider)