Elon Musk có thể 'quay xe' với kế hoạch lập đảng mới

Tỷ phú Musk được cho là đang trì hoãn kế hoạch lập đảng mới, vì muốn tập trung vào kinh doanh và không làm mếch lòng các thành viên Cộng hòa quyền lực.

WSJ ngày 19/8 dẫn các nguồn thạo tin cho hay tỷ phú Elon Musk đang âm thầm "đạp phanh" với kế hoạch lập "đảng Mỹ" nhằm cạnh tranh với cả đảng Dân chủ và Cộng hòa trong những cuộc bầu cử sắp tới. Đây từng là điều được Musk thúc đẩy sau khi rời Nhà Trắng và bất đồng với Tổng thống Donald Trump về "đạo luật to đẹp".

Musk được cho là đã nói với các cộng sự rằng ông giờ đây muốn tập trung vào các công ty của mình và không muốn làm mất lòng các lãnh đạo Cộng hòa quyền lực bằng cách lập đảng thứ ba có thể hút bớt cử tri của đảng Cộng hòa.

Đây được coi là động thái "quay xe" đáng kể, bởi tỷ phú này hồi đầu tháng trước tuyên bố sẽ thành lập "đảng Mỹ" để đại diện cho những cử tri bất mãn với cả phe Dân chủ lẫn Cộng hòa. Musk đến nay chưa làm lễ ra mắt đảng mới, cũng chưa công bố cương lĩnh hành động của đảng.

Trong lúc trì hoãn lập "đảng Mỹ", Musk tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Phó tổng thống JD Vance. Hai người vẫn giữ liên lạc trong những tuần gần đây và ông Musk đã thừa nhận với các cộng sự rằng nếu tiếp tục kế hoạch với đảng mới, ông sẽ tổn hại quan hệ với Phó tổng thống.

Các nguồn tin cho biết Musk đang cân nhắc sử dụng một phần nguồn lực tài chính khổng lồ của mình để ủng hộ Vance nếu Phó tổng thống quyết định tranh cử năm 2028.

Tỷ phú Mỹ Elon Musk trong cuộc mít tinh của ông Trump ở Pennsylvania ngày 5/10/2024. Ảnh: AP

Theo các cộng sự, tỷ phú Mỹ chưa chính thức từ bỏ khả năng lập đảng mới và có thể đổi ý trước thềm bầu cử giữa kỳ. Nhưng ông và nhóm của mình chưa thực sự tiếp xúc với nhiều cá nhân nổi bật đã bày tỏ ủng hộ ý tưởng này, hoặc có thể trở thành nguồn lực quan trọng giúp "đảng Mỹ" đi vào hoạt động.

Theo một người am hiểu vấn đề này, nhóm cộng sự của ông Musk hồi cuối tháng 7 đã hủy một cuộc gọi được lên lịch với một nhóm chuyên tổ chức các chiến dịch của đảng thứ ba. Những người tham gia được thông báo hủy họp do ông Musk muốn tập trung điều hành doanh nghiệp.

Những người ủng hộ ý tưởng lập đảng mới như tỷ phú Mark Cuban xác nhận chưa trao đổi với Musk. Một số cố vấn chính trị của Musk cũng chưa thảo luận với CEO Tesla về kế hoạch.

Tỷ phú Musk và phát ngôn viên không trả lời yêu cầu bình luận của WSJ.

Musk từng là đồng minh thân thiết với ông Trump sau khi đầu tư khoản tiền lớn cho chiến dịch tranh cử, và được giao nhiệm vụ phụ trách Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) chuyên về cắt giảm chi tiêu và nhân sự trong chính phủ.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Tổng thống Trump và tỷ phú Musk xấu đi do bất đồng về đạo luật chi tiêu ngân sách và giảm thuế, còn gọi là "đạo luật to đẹp", với đỉnh điểm là những cuộc công kích cá nhân trên mạng xã hội hồi tháng 6.

Hai người gần đây có dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng và ngừng tranh cãi trên mạng xã hội. Hồi cuối tháng 7, Tổng thống Trump tuyên bố ông mong muốn Musk phát triển mạnh hơn bao giờ hết.

Đức Trung (Theo WSJ, AP)