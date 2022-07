Elon Musk 'có con riêng với nhân viên Neuralink'

Tỷ phú Elon Musk và Shivon Zilis, giám đốc tại Neuralink, được cho là đã chào đón một cặp song sinh cuối năm ngoái.

Theo tài liệu tòa án do Business Insider thu thập được, cặp song sinh chào đời vào tháng 12/2021 thông qua hình thức đẻ thuê, chỉ vài tuần trước khi tỷ phú Mỹ đón đứa con thứ hai của mình với bạn gái cũ, ca sĩ Grimes.

Nội dung tài liệu cho thấy, Musk và Zilis đệ đơn yêu cầu đổi tên hai đứa trẻ để "có cả họ cha và họ mẹ như một phần tên đệm". Đơn được gửi hồi tháng 4 đến tòa án Austin, Texas, nơi các bé được sinh ra và đã được thẩm phán chấp thuận một tháng sau đó. Tên của cặp song sinh không được tiết lộ nhằm bảo vệ quyền riêng tư.

Shivon Zilis và Elon Musk. Ảnh: Business Insider/AP

Zilis, 36 tuổi, sinh ra ở Canada, theo học kinh tế và triết học tại Yale trước khi làm việc tại IBM. Cô hiện đảm nhận vai trò giám đốc tại công ty công nghệ thần kinh Neuralink do Elon Musk sáng lập.

Theo hồ sơ LinkedIn, Zilis tham gia các dự án đặc biệt tại Neuralink từ tháng 5/2017, chuyên nghiên cứu cách tạo ra giao diện người - máy. Cô được coi là ngôi sao đang lên trong giới AI và có tên trong danh sách 30 Under 30 in của Forbes và 35 Under 35 của LinkedIn năm ngoái.

Zilis quen Musk năm 2015, thông qua một sự kiện của tổ chức phi lợi nhuận chuyên về trí tuệ nhân tạo OpenAI - cũng do Musk sáng lập - và là một trong những thành viên có tuổi đời trẻ nhất tại OpenAI.

Musk là người ủng hộ việc sinh nhiều con. Trước đó, tỷ phú Mỹ nói cần khuyến khích việc tăng tỷ lệ sinh, đồng thời nhấn mạnh "nền văn minh nhân loại sẽ sụp đổ" nếu mọi người không có thêm con. Nếu thông tin trên được xác thực, Elon Musk có tổng cộng 10 người con, gồm sáu con với người vợ đầu Justine (trong đó con trai đầu đã mất khi mới 10 tuần tuổi), hai con với ca sĩ Claire Boucher, tức Grimes, cùng cặp song sinh hiện tại.

Vào tháng 5, Musk từng đối mặt với sự phản ứng của một trong số các con. Theo Guardian, Xavier Alexander Musk, người con chuyển giới của tỷ phú này, đã đệ đơn xin đổi tên để cắt quan hệ với bố.

Bảo Lâm