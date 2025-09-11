Elon Musk bị 'soán ngôi' người giàu nhất thế giới trong vài tiếng

Không lâu sau khi bị Larry Ellison vượt mặt nhờ giá cổ phiếu công ty Oracle tăng vọt, Elon Musk giành lại vị trí người giàu nhất thế giới.

Bloomberg ngày 10/9 đánh giá tài sản ròng của tỷ phú Mỹ Larry Ellison lên 383,2 tỷ USD, sau khi báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng của công ty công nghệ dữ liệu đám mây Oracle. Cổ phiếu Oracle có lúc tăng tới 43%, mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ năm 1992, rồi hạ nhiệt, đóng cửa tăng khoảng 36%.

Giá trị tài sản của Ellison, cổ đông cá nhân lớn nhất của Oracle, có lúc tăng đến 110 tỷ USD và được Bloomberg đánh giá là mức tăng trong ngày "cao nhất từng được thống kê". Ellison nhờ vậy có thời điểm trở thành người giàu nhất thế giới, vượt qua tỷ phú Elon Musk.

Tỷ phú Elon Musk tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 30/5. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, khi thị trường tài chính kết phiên giao dịch, tổng tài sản của Ellison thực chất chỉ tăng 89 tỷ USD. Trong khi đó, giá trị tài sản ròng của Musk đạt 384,2 tỷ USD, hơn Ellison khoảng một tỷ USD.

Sự bùng nổ giá cổ phiếu Oracle đến sau thông báo công ty ký 4 hợp đồng hàng tỷ USD với khách hàng và dự kiến có thêm nhiều hợp đồng khác trong quý tới. Oracle đang nổi lên như nhà cung cấp hạ tầng điện toán quan trọng cho ngành trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt với thỏa thuận cung cấp 4,5 gigawatt điện cho OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT.

Tỷ phú Larry Ellison phát biểu tại Nhà Trắng ngày 21/1. Ảnh: AFP

Cổ phiếu Oracle đã tăng 97% từ đầu năm, khiến nhiều nhà phân tích nâng khuyến nghị mua. Trong khi đó, cổ phiếu Tesla giảm khoảng 14% từ đầu năm, nhưng Musk vẫn giữ ngôi vị giàu nhất thế giới nhờ khoản đầu tư lớn vào Tesla và SpaceX.

Musk từng hai lần mất vị trí người giàu nhất thế giới vào tay tỷ phú Bernard Arnault, ông trùm hàng hiệu LVMH, vào năm 2021 và Jeff Bezos, ông chủ Amazon, vào năm 2024 nhưng đều nhanh chóng lấy lại. Ông còn được Tesla phê duyệt gói lương thưởng có thể đạt tổng trị giá gần 1.000 tỷ USD nếu công ty đạt các cột mốc định sẵn.

Ellison, 81 tuổi, xây dựng Oracle từ năm 1977 sau khi bỏ học đại học và sở hữu 98% đảo Lana'i ở Hawaii. Ông nổi tiếng nhờ hồi sinh giải quần vợt Indian Wells, có quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump và từng được xem là ứng viên mua lại TikTok.

Thanh Danh (Theo CNN, BBC, MSNBC)