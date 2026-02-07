Elon Musk bác tin đồn SpaceX sản xuất điện thoại Starlink

SpaceX được cho là đang lên kế hoạch sản xuất điện thoại Starlink, nhưng Elon Musk sau đó đã phủ nhận trên X.

Reuters ngày 5/2 đưa tin SpaceX có thể tạo điện thoại Starlink để cung cấp dịch vụ Internet kết nối trực tiếp đến thiết bị và dịch vụ theo dõi không gian. Bài báo nhận định việc lấn sân sang mảng di động giúp SpaceX mở rộng thị trường và hiện thực hóa tham vọng xây dựng các trung tâm dữ liệu quay quanh Trái Đất.

Tuy nhiên, sau khi thông tin trên lan truyền, Elon Musk thông báo trên X ngày 6/2: "Chúng tôi không phát triển điện thoại".

Tỷ phú Elon Musk tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Đồi Capitol ngày 20/1/2025. Ảnh: Reuters

Dù phủ nhận, những phát biểu trước đó của tỷ phú này cho thấy ông có tầm nhìn khác về thiết bị cầm tay tương lai. Trong chương trình Joe Rogan Experience vào tháng 10/2025, Musk nhận định thế giới sẽ không còn sử dụng điện thoại theo cách truyền thống. "Chúng ta sẽ không có điện thoại theo nghĩa đen. Thứ mà chúng ta gọi là điện thoại thực chất là một phụ kiện xử lý AI, đi kèm với các bộ thu phát vô tuyến để kết nối", ông nói.

Theo ông chủ SpaceX, thiết bị mới này sẽ được tối ưu hóa cho trí tuệ nhân tạo với mức tiêu thụ điện năng thấp. Ngoài ra, thay vì chạy hệ điều hành và kho ứng dụng như hiện nay, thiết bị sẽ đóng vai trò là công cụ để AI tạo ra bất cứ thứ gì người dùng muốn.

Do đó, một số chuyên gia cho rằng việc phủ nhận của Elon Musk có thể chỉ là vấn đề thuật ngữ. Nếu SpaceX tạo một thiết bị cầm tay không chạy Android hay iOS, không có kho ứng dụng mà chỉ dùng giọng nói và AI để điều khiển qua vệ tinh, thì về mặt kỹ thuật, đó không phải là smartphone theo tiêu chuẩn hiện nay.

Dù có sản xuất phần cứng hay không, SpaceX vẫn đang tiến vào thị trường di động. Công ty đã đăng ký nhãn hiệu Starlink Mobile và đang hợp tác với nhà mạng T-Mobile để cung cấp tín hiệu vệ tinh trực tiếp đến các thiết bị di động. Mục tiêu Musk hướng tới là phủ sóng di động toàn diện tại mọi nơi trên Trái Đất. Việc Starlink liên tục xin phép phóng thêm hàng triệu vệ tinh lên quỹ đạo cho thấy SpaceX muốn nắm giữ hạ tầng kết nối hơn là chỉ bán một chiếc điện thoại đơn thuần.

Huy Đức (theo TechRadar)