Elmich Việt Nam khởi động chiến dịch 'Học đường xanh'

Sự kiện "Elmich - Chạm xanh từ trái tim châu Âu" thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc lan tỏa lối sống xanh và thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.

Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội), chiều 17/10 nằm trong chiến dịch "Học đường xanh - Gieo mầm tương lai" do Báo Giáo dục và Thời đại, Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ và Elmich Việt Nam phối hợp triển khai. Hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hòa Séc, đồng thời thể hiện cam kết của Elmich Việt Nam trong việc lan tỏa lối sống xanh và thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.

Các đại biểu và khách mời cùng tham gia ghép hình Bức tranh khổng lồ "Chạm xanh - Chạm để cùng sống xanh", tại sự kiện ngày 17/10. Ảnh: Elmich Việt Nam

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó tổng biên tập Báo Giáo dục & Thời đại, Phó tổng biên tập Báo Nông nghiệp và môi trường, Bí thư Đảng ủy xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình, đại diện Ban giám hiệu và học sinh các trường tiểu học tại Hà Nội cùng các khách mời, doanh nghiệp đồng hành.

Mở đầu chương trình, bà Dana Brabcová, Trưởng phòng Văn hóa, Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và bà Phạm Thu Hiền, Tổng giám đốc Elmich Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược, mở ra nhiều cơ hội phát triển và lan tỏa giá trị bền vững trong tương lai. Hai bên sẽ cùng tổ chức sự kiện, hội thảo, triển lãm song phương tại Hà Nội, TP HCM, Praha (Séc) và các địa phương có tiềm năng, trao đổi thông tin, phối hợp truyền thông để quảng bá rộng rãi hình ảnh và giá trị văn hóa hai nước.

Các hoạt động cụ thể bao gồm tổ chức các sự kiện triển lãm, sự kiện văn hóa: thiết kế, mỹ thuật ứng dụng, nghệ thuật đương đại, di sản, ẩm thực...; tổ chức các chương trình trao đổi, hội thảo, workshop, nhằm truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hai quốc gia; hỗ trợ các dự án giao thoa văn hóa, đổi mới thiết kế, và các hoạt động có tính biểu tượng giữa 2 quốc gia.

Lễ ký kết hợp tác văn hóa giữa các bên tại sự kiện ngày 17/10. Ảnh: Elmich Việt Nam

Sau lễ ký kết, các đại biểu của hai nước cùng hoàn thiện bức tranh "Chạm xanh - Chạm để cùng sống xanh". Bức tranh được tạo nên từ nhiều mảnh ghép, biểu tượng cho sự chung tay, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh và thể hiện tinh thần đồng hành vì một cộng đồng bền vững. Đại diện Elmich Việt Nam cho biết, hình ảnh những mảnh ghép tượng trưng cho sự gắn kết Việt - Séc, đồng thời khẳng định cam kết của đơn vị trong việc đồng hành cùng ngành giáo dục Việt Nam lan tỏa lối sống xanh trong học đường.

Ban tổ chức còn công bố và trao giải "Mô hình tái chế xuất sắc" cho các trường học tham gia chuỗi Ngày hội "Sống khỏe sống xanh". Các mô hình tái chế được đánh giá cao nhờ tính sáng tạo, tinh thần nhiệt huyết và lan tỏa thông điệp sống xanh trong học đường của các em học sinh.

Đại diện học sinh Trường Tiểu học Hạ Đình (Hà Nội) nhận giải Mô hình tái chế xuất sắc. Ảnh: Elmich Việt Nam

Bà Phạm Thu Hiền - Tổng giám đốc Elmich Việt Nam khẳng định, chiến dịch "Học đường xanh" thể hiện tinh thần phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đơn vị cam kết mỗi sản phẩm đến tay khách hàng được trích ngân sách để trồng cây xanh trong "Vườn ươm - Gieo mầm xanh".

Tại sự kiện, công ty cũng ra mắt bộ sưu tập gia dụng cao cấp "Chạm vào xanh", với hai dòng sản phẩm Mocha và Harmony, mong muốn giúp người dân sống xanh hơn từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày.

