Elmich - thương hiệu gia dụng châu Âu theo đuổi chiến lược phát triển bền vững









Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến yếu tố an toàn và tác động môi trường của sản phẩm gia dụng, phát triển bền vững không chỉ là cam kết dài hạn mà còn được Elmich cụ thể hóa trong từng khâu sản xuất và hoạt động cộng đồng. Doanh nghiệp theo đuổi mô hình sản xuất xanh, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm song song với các sáng kiến trách nhiệm xã hội, hướng tới lan tỏa lối sống thân thiện môi trường đến người tiêu dùng Việt. Tháng 12/2025, Elmich Việt Nam tổ chức chuyến tham quan nhà máy (Elmich Factory Tour) với chủ đề "Chạm xanh từ trái tim châu Âu" kết hợp cùng sáng kiến GreenUP tại Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình. Gần 30 khách mời là KOL và các nhà sáng tạo nội dung như Phan Anh Yêu Bếp, Minh Nhật MasterChef, Phương Phương, Bà Nội Chất Chơi, Anh Tây Ơi, Út Lanh, Anh Bộ Đoại... khám phá quá trình sản xuất các sản phẩm gia dụng xanh - chất lượng chuẩn châu Âu. Nhà máy không chỉ là nơi sản xuất mà còn minh chứng cho chiến lược ESG của Elmich, được công bố trong Báo cáo ESG 2025 theo chuẩn GRI 2021 (bộ tiêu chuẩn quốc tế về báo cáo phát triển bền vững). Ông Lê Quốc Vương, Giám đốc Nhà máy Elmich Việt Nam cho biết Elmich sở hữu nhà máy hiện đại và làm chủ nguyên liệu, công nghệ sản xuất, kết hợp cùng hệ thống cung ứng rộng khắp toàn cầu. "Chính sự thấu hiểu người dùng từ nhiều thị trường đã giúp thương hiệu tạo ra những sản phẩm chất lượng, bền vững theo thời gian nhưng vẫn giữ mức giá phù hợp, trở thành lựa chọn tin cậy cho mọi gia đình", ông nói.

Chuyến tham quan nhà máy Elmich với gần 30 khách mời là KOL và các nhà sáng tạo nội dung. Ảnh: Elmich

Trong không gian rộng hơn 9 hecta của nhà máy, năng lượng mặt trời trở thành nguồn sống. Tại đây, hệ thống điện mặt trời với công suất hơn 1364,55 kWp tạo ra tới 1,65 triệu kWh mỗi năm, đáp ứng tới 60% nhu cầu điện tiêu thụ. Với công suất này, dự án đã và đang giúp giảm lượng phát thải khí CO2 ra môi trường lên đến 1.300 tấn/năm, góp phần trong việc giảm biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, mọi chi tiết đều được kiểm soát nghiêm ngặt tại nhà máy. Trước khi thép được đưa vào máy dập, đội ngũ kỹ thuật sẽ kiểm tra kỹ lưỡng từ nguồn gốc vật liệu đến độ dày, độ sạch, ổn định. Cả một lô thép có thể bị loại bỏ nếu sai lệch vài phần trăm bởi với Elmich, tiêu chí an toàn không có ngoại lệ. Sau đó, thép đạt chuẩn sẽ được đưa vào hệ thống robot và máy dập tự động. Từng cánh tay robot hoạt động chính xác, tạo ra sự đồng đều cho mọi sản phẩm.

Từ nền tảng sản xuất được kiểm soát chặt chẽ, Elmich phát triển các dòng sản phẩm gia dụng đáp ứng đồng thời yêu cầu về hiệu suất, độ bền và tính thân thiện môi trường. Điển hình, thiết kế của các sản phẩm trong bộ sưu tập Chạm vào Xanh - Elmich Harmony được bộ phận R&D nghiên cứu, áp dụng công nghệ Impact Bonding với kỹ thuật dập nén áp lực hàng nghìn tấn giúp liên kết từng lớp đáy thành một khối đồng nhất. Nhờ đó, sản phẩm truyền nhiệt nhanh và đều, hạn chế cháy xém cục bộ, giữ hiệu suất ổn định kể cả trên bếp từ công suất cao. Bên cạnh đó, Elmich còn lựa chọn chất liệu ceramic với nguyên liệu từ cát, đá tự nhiên, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường để thay thế lớp chống dính truyền thống. Lớp phủ ceramic này được kiểm nghiệm với khả năng chịu chà rửa đến 101.000 lần, bền gấp 33 lần tiêu chuẩn thông thường, đạt chứng nhận an toàn châu Âu.

Sản phẩm gia dụng sử dụng chất liệu ceramic với nguyên liệu từ cát, đá tự nhiên, an toàn cho sức khỏe người dùng. Ảnh: Elmich

Chị Phan Anh, admin Cộng đồng Yêu Bếp, ấn tượng với việc ban lãnh đạo Elmich – những người đặt nền móng cho nhà máy – cùng đội ngũ cán bộ, công nhân trực tiếp chia sẻ về định hướng và cách làm của doanh nghiệp. Những câu chuyện và trải nghiệm thực tế cho thấy cam kết của thương hiệu với môi trường và phát triển bền vững được thể hiện xuyên suốt từ khâu xây dựng, vận hành nhà máy đến từng sản phẩm, linh kiện nhỏ nhất. Ngoài chất lượng sản phẩm, Elmich còn chú trọng đến từng chi tiết nhỏ trong quy trình vận hành. Tại nhà máy, toàn bộ giấy thừa trong quá trình cắt - gấp - đóng gói đều được thu gom, ép lại thành kiện giấy lớn, rồi chuyển cho bộ phận tái chế để sản xuất lại giấy kraft. Nhờ đó, vòng đời của bao bì được kéo dài, giảm tối đa rác thải và hạn chế sử dụng giấy mới. Doanh nghiệp cũng chuyển dần sang túi nilon tự phân hủy, giảm tác động môi trường trong toàn bộ chu trình sản xuất.

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đặt trách nhiệm xã hội lên hàng đầu, mở rộng hành trình xanh đến cộng đồng qua chiến dịch "Học đường xanh". Theo chia sẻ từ đại diện doanh nghiệp, chiến dịch góp phần "phủ xanh" trường học, gieo mầm ý thức xanh trong từng học sinh, nuôi dưỡng tinh thần bền vững cho những thế hệ tương lai. "Đây là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững của Elmich, với sứ mệnh đồng hành cùng thế hệ trẻ trong công cuộc bảo vệ môi trường", đại diện doanh nghiệp khẳng định. Trong năm 2026, chiến dịch sẽ diễn ra tại Hà Nội và Ninh Bình [BTQ1] với nhiều hoạt động ý nghĩa, từ việc xây dựng "Con đường kiểu mẫu của thiếu niên" xanh – sạch – đẹp, đến chương trình "Tết trồng cây" tại các trường học, và cao điểm là lễ trồng cây quy mô lớn vào tháng 4 với sự tham gia của Bộ Giáo dục, Báo Giáo dục & Thời đại, Đại sứ quán Séc cùng lãnh đạo địa phương. Song song với các hoạt động trồng cây, Elmich còn tổ chức hội thảo, workshop và các cuộc thi sống xanh tại trường tiểu học, giúp học sinh hình thành thói quen bảo vệ môi trường ngay từ những năm đầu đời.

Các hoạt động cộng đồng lan tỏa tinh thần "sống xanh - sống khỏe" từ Elmich. Ảnh: Elmich

Bên cạnh đó, với mỗi đơn hàng từ một triệu đồng trở lên tại showroom và website mua hàng Elmich sẽ trích ngân sách để trồng một cây xanh "biến" mỗi hành động mua sắm thành một đóng góp thiết thực cho môi trường. Elmich là thương hiệu gia dụng cao cấp có nguồn gốc từ Cộng hòa Séc. Doanh nghiệp gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2011. Năm 2015, Elmich đưa vào vận hành nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp An Mỹ - Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, có quy mô hơn 5 ha. Năm 2025, doanh nghiệp mở rộng quy mô nhà máy lên 9 hecta, đặt mục tiêu đạt 50 triệu sản phẩm mỗi năm trong những năm tới. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định chiến lược phát triển bền vững và vị thế của thương hiệu tại thị trường Việt Nam cũng như xác lập Elmich Việt nam là trung tâm nghiên cứu và sản xuất cung ứng hàng cho Elmich Group toàn cầu.