Elmich công bố báo cáo phát triển bền vững 2025

Elmich cho biết đã giảm 1.300 tấn CO2 nhờ chuyển sang dùng năng lượng tái tạo, đồng thời thúc đẩy nhiều sáng kiến "xanh" trong vận hành, sản xuất.

Thông tin được nêu trong báo cáo phát triển bền vững ESG 2025 theo chuẩn GRI 2021 của Elmich. Báo cáo ghi nhận trong giai đoạn 1/1-31/12/2024.

Một trong những nội dung nổi bật là hệ thống điện mặt trời mái nhà tại nhà máy Elmich, hiện cung cấp khoảng 50% nhu cầu điện sản xuất. Doanh nghiệp ghi nhận giảm hơn 1.300 tấn CO2 nhờ chuyển dịch sang nguồn năng lượng tái tạo. Hệ thống được đánh giá là giải pháp dài hạn, vừa tối ưu chi phí, vừa giảm phụ thuộc năng lượng hóa thạch.

Những tấm pin mặt trời trải dài trên mái nhà máy Elmich tạo ra nguồn điện sạch, cung cấp tới 50% tổng nhu cầu điện năng. Ảnh: Elmich

Elmich cũng cho biết tỷ lệ tái chế chất thải đã đạt 64%, đặt mục tiêu tăng lên 90% vào năm 2030. Doanh nghiệp nâng cấp khu vực xử lý khí thải, thay thế hệ thống hút bụi và kiểm soát nước thải theo quy định. Về vật liệu, Elmich chuyển đổi bao bì sản phẩm sang giấy và vật liệu phân hủy sinh học, nhằm giảm rác thải nhựa trong chuỗi cung ứng.

Song song với yếu tố môi trường, doanh nghiệp cho biết đã cải thiện điều kiện làm việc và đào tạo kỹ năng cho người lao động theo hướng bền vững. Các chương trình nội bộ tập trung vào an toàn nghề nghiệp, đánh giá rủi ro và nâng cao năng lực đội ngũ trong bối cảnh tự động hóa gia tăng.

Ông Lê Quốc Vương, Giám đốc nhà máy Elmich tại Việt Nam cho biết đơn vị soi chiếu từng con số trong sản xuất, từ từng kWh điện cho tới cách sử dụng bao bì và vật tư phụ trợ. "Khi dữ liệu đủ rõ, các quyết định đầu tư vào năng lượng tái tạo, bao bì xanh hay giải pháp tuần hoàn không còn là chuyện nên hay không, mà là bài toán hiệu quả dài hạn cho tương lai phát triển bền vững", ông Vương khẳng định.

Hoạt động cộng đồng của đơn vị. Ảnh: Elmich

Ở góc độ xã hội, Elmich triển khai chiến dịch "Học đường xanh", phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung tiết kiệm năng lượng, phân loại rác và bảo vệ môi trường tới học sinh. Hoạt động được đánh giá là mở rộng phạm vi tác động ESG sang cộng đồng và lan tỏa thói quen xanh từ trường học.

Đại diện doanh nghiệp cho biết việc công bố báo cáo ESG theo chuẩn GRI 2021 là bước thể hiện định hướng phát triển minh bạch và tiếp cận chuẩn mực quốc tế.

Bà Phạm Thu Hiền, Tổng giám đốc Elmich Việt Nam, khẳng định ESG là cách doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm phải hành động, mang đến những sản phẩm chuẩn châu Âu, an toàn cho sức khỏe, tạo ra giá trị tích cực cho môi trường, người lao động và cho cộng đồng. "Báo cáo ESG là cam kết minh bạch rằng từng bước chuyển mình xanh của Elmich đều được đo lường, kiểm chứng và cải tiến để đem lại lợi ích bền vững cho xã hội", bà Hiền nói.

Theo Elmich, việc xây dựng báo cáo theo chuẩn GRI 2021 tạo nền tảng cho hoạt động xuất khẩu và hợp tác quốc tế, trong bối cảnh các đối tác toàn cầu gia tăng yêu cầu về minh bạch dữ liệu môi trường - xã hội. Nhà máy của Elmich tại Việt Nam được phát triển theo tiêu chuẩn sản xuất quốc tế, hướng tới tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đơn vị cũng khẳng định ESG là yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh khi mở rộng thị trường, nhất là với nhóm hàng tiêu dùng có yêu cầu cao về nguồn gốc, nguyên liệu và tác động môi trường. Elmich đặt mục tiêu duy trì báo cáo thường niên, hoàn thiện hệ thống dữ liệu và nâng tỷ trọng hoạt động xanh trong giai đoạn tới.

Hoài Phương