Ellie Goulding chụp ảnh bầu khỏa thân

Ca sĩ Anh Ellie Goulding chụp ảnh nude khi mang bầu tháng thứ chín.

Hôm 20/4, tạp chí Paper giới thiệu bộ ảnh nghệ thuật của Ellie Goulding. Ngôi sao nhạc pop dự kiến sinh con trong vài ngày tới. Trong bộ ảnh, một nửa số bức hình Ellie khỏa thân, che bằng những lớp sơn nhiều màu sắc vẽ trên cơ thể. Trong số ảnh còn lại, cô dùng tay hoặc tóc che ngực trần, khoe bụng bầu. Người đẹp diện váy xếp bèo màu hồng theo phong cách quá khổ của Barbra Kolasinki - thương hiệu thời trang cao cấp của Scotland.

Ca sĩ Ellie Goulding đội mũ rộng vành gắn cườm tua rua của Capucci. Ảnh: Paper.

Trong buổi trò chuyện với Paper, Ellie nói về chuyến lưu diễn "Brightest Blue" của cô bị hủy do dịch năm ngoái. "Nhưng như thế lại may mắn. Vì nếu tôi thực hiện tour diễn đó, tôi đã không mang bầu. Có lẽ đó là định mệnh", cô nói.

Ellie Goulding diện váy lông và xếp bèo. Ảnh: Paper.

Cưới doanh nhân Caspar Jopling năm 2019, Goulding công khai mang thai hồi tháng 2 năm nay và chia sẻ rằng chưa bao giờ nghĩ đến ngày làm mẹ. Cả hai quen qua sự giới thiệu của công chúa Anh Eugenie - cháu nội của nữ hoàng Elizabeth II, năm 2017. Người đẹp sinh năm 1986 được biết tới là ca sĩ hàng đầu tại Anh, theo đuổi dòng nhạc điện tử electropop. Hai album đầu của cô đều đứng đầu bảng xếp hạng nước này. Love Me Like You Do là ca khúc nổi tiếng nhất của Ellie - đạt hơn hai tỷ lượt xem trên Youtube và giúp nữ ca sĩ nhận đề cử Grammy đầu tiên.

Họa Mi (theo Paper)