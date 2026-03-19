Elle Fanning thoát hình tượng 'bình hoa di động'

Elle Fanning được khen khi hóa thân minh tinh gặp khủng hoảng sự nghiệp trong "Sentimental Value" - Phim quốc tế xuất sắc Oscar 2026.

Trong tác phẩm của đạo diễn Joachim Trier, diễn viên vào vai Rachel Kemp, ngôi sao Hollywood đang ở giai đoạn mất phương hướng trong nghề. Nhân vật nhận lời mời tham gia bộ phim chính kịch của đạo diễn người Na Uy Gustav để thoát khỏi hình ảnh diễn viên phim tuổi teen từng làm nên tên tuổi. Nhưng càng dấn sâu, Rachel càng nhận ra vai diễn không dành cho cô. Trải qua quá trình đấu tranh tâm lý, nhân vật chủ động từ bỏ cơ hội mà cô kỳ vọng thay đổi sự nghiệp.

Tác phẩm sẽ công chiếu trong nước ngày 20/3.

IndieWire nhận xét Fanning thể hiện trạng thái cảm xúc "lệch pha" của một diễn viên nhận thấy mình không phù hợp vai diễn. "Sau 10 năm, cuối cùng chúng ta cũng có một bộ phim nhìn vào thực trạng nghề diễn với góc nhìn sâu sắc", cây bút David Ehrlich của trang này bình luận. Nhiều nhà phê bình đánh giá cô có màn trình diễn xuất sắc trong sự nghiệp.

Theo Variety, khi đóng Sentimental Value, cô đưa cảm xúc từ buổi đầu làm nghề vào các phân đoạn, nhất là trong những cảnh nhân vật Rachel nghiên cứu kịch bản. Thuở nhỏ, cô thường bị gắn mác "em của Dakota Fanning". Khi tên tuổi vươn ra toàn cầu với vai công chúa Aurora trong bom tấn Maleficent, cô đối mặt nỗi lo khác: bị đóng khung trong hình tượng "công chúa Disney".

Để đạt thành công như hiện tại, Fanning mất nhiều năm khẳng định thực lực. Dù nổi tiếng sớm, Fanning có giai đoạn liên tục trượt các vai lớn. Năm 2023, diễn viên kể ở lần thử vai cho một bộ phim hài về chuyến đi của hai cha con, cô bị từ chối vì nhà sản xuất nhận xét ngoại hình "không đủ gợi cảm". "Lúc đó tôi mới 16 tuổi, thật khủng khiếp. Giờ nhìn lại, tôi bật cười và thấy người đó ghê tởm", cô nói. Trải nghiệm ấy không làm diễn viên mất đi sự tự tin mà giúp cô ý thức rõ hơn về áp lực của nghề khi lớn lên dưới ánh nhìn của công chúng.

Lần khác, Fanning trượt vai trong dự án của một thương hiệu lớn. Trên podcast Happy Sad Confused, cô cho biết phía sản xuất phản hồi lý do là lượng người theo dõi trên Instagram chưa đủ nhiều. "Tôi nghĩ việc nổi tiếng mạng xã hội không nên trở thành tiêu chí quyết định trong việc tuyển chọn diễn viên", Fanning nói.

Sau hơn 25 năm hoạt động với hơn 50 dự án điện ảnh và truyền hình, diễn viên cho thấy khả năng biến hóa qua nhiều dạng nhân vật, như thiếu nữ mong manh trong The Beguiled (2017), sinh vật ngoài hành tinh bí ẩn ở Super 8, nữ hoàng Catherine quyền lực của series The Great (2020-2023). Trong quá trình phát triển sự nghiệp, nghệ sĩ cân bằng việc tham gia các phim thương mại với những dự án điện ảnh độc lập, kinh phí thấp.

Fanning cho rằng phụ nữ trong ngành điện ảnh Hollywood thường chịu áp lực khi bị gán vào những khuôn mẫu, khiến việc bứt phá trở nên khó khăn. Dù vậy, cô không muốn bị giới hạn. "Tôi thích cảm giác sợ hãi. Tôi thích có chút hoang mang khi dấn thân vào những điều mới mẻ. Đó là cách tôi thúc đẩy bản thân không ngừng tiến bộ", diễn viên nói với Variety.

Vai diễn ở Sentimental Value mang về cho Fanning đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy không giành chiến thắng, cô nói được Viện Hàn lâm ghi nhận là dấu mốc lớn. Quan trọng hơn là cô hiểu rõ điều gì mang lại ý nghĩa cho bản thân. Hiện nghệ sĩ tập trung vào dự án chuyển thể The Nightingale, trong đó cô vừa tham gia sản xuất vừa đóng chính cùng chị gái Dakota Fanning.

Elle Fanning sinh năm 1998, nối nghiệp chị vào ngành giải trí và nhanh chóng gây chú ý, có vai chính đầu tiên trong Reservation Road (2007) lúc tám tuổi. Những năm gần đây, cô vượt trội chị gái trong diễn xuất, trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn săn đón.

Thu Giang (theo Hollywood Reporter, Variety)