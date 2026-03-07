Elle Fanning theo mốt móc khóa bằng sách tí hon

Diễn viên Elle Fanning cùng một số sao Hollywood gây sốt khi lăng xê phụ kiện túi làm từ tiểu thuyết văn học kinh điển của Jane Austen, Mary Angelou.

Theo Fast Company, hôm 26/2, diễn viên Elle Fanning xuất hiện tại Tuần lễ thời trang New York với chiếc túi đính phụ kiện (charm) là cuốn Lý trí và tình cảm của Jane Austen. Trên Instagram, tài khoản Lit Girl tiếp tục đăng video ghi lại cảnh cô ngồi trên tàu điện ngầm, đọc phiên bản tí hon của tác phẩm sau sự kiện. Video thu hút nhiều bình luận khen ngợi, tìm mua mẫu móc khóa. Ngoài Elle Fanning, sao Stranger Things Caleb McLaughlin cũng xuất hiện tại sự kiện, trang trí túi với hai chiếc móc khóa hình tác phẩm khác nhau.

Elle Fanning đọc sách phiên bản tí hon trên tàu điện ngầm trong chiến dịch quảng bá của Coach. Ảnh: Instagram Lit Girl

Mốt này xuất phát từ chiến dịch thời trang Explore Your Story của Coach. Hãng hợp tác với Nhà xuất bản Penguin Random House và nhiều đơn vị sách tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ra mắt dòng móc khóa sách bản thu nhỏ (book charm) với nội dung đầy đủ như bản gốc. Sản phẩm dự kiến được bán trên website của hãng với giá 95 USD.

Nhà sản xuất lựa chọn sách thuộc chủ đề và phong cách khác nhau, dành cho nhiều nhóm độc giả. Đội ngũ thiết kế ưu tiên màu sắc nổi bật và yếu tố thị giác, dễ thu hút. Gáy sách bọc da nhiều màu, dập nổi logo, có phần dây kim loại mạ vàng giúp gắn charm vào túi xách, balo.

Mẫu móc khóa sách được nhiều bạn trẻ Gen Z tìm kiếm. Ảnh: Coach

Theo thông cáo báo chí, giám đốc marketing Joon Silverstein cho biết ý tưởng móc khóa sách xuất phát từ nhận định rằng nhiều bạn trẻ Gen Z có xu hướng tìm đến tiểu thuyết giữa thời đại thông tin nhanh. Nói với Fast Company, ông cho biết đã định hình ý tưởng, xây dựng câu chuyện, lựa chọn các đầu sách cốt lõi và chiến dịch truyền thông liên kết với văn hóa đọc. Gương mặt đại diện cho sản phẩm là nhiều Gen Z nổi bật như vận động viên WNBA Paige Bueckers, diễn viên Elle Fanning, Storm Reid và ca sĩ nhạc pop người Trung Quốc Shan Yichun.

Việc đọc sách giờ đây cũng trở thành một dạng phô diễn thời trang (fashion flex). Nhiều ngôi sao như Dakota Johnson, Dua Lipa, Kaia Gerber, Natalie Portman đều có câu lạc bộ để giới thiệu những cuốn sách yêu thích tới người hâm mộ. Dua Lipa và Kaia Gerber còn tổ chức các buổi gặp gỡ, kết hợp giới thiệu sách với thiết kế từ Gucci, Schiaparelli.

Marie Claire nhận định mối quan hệ giữa thời trang và văn hóa đọc ngày càng chặt chẽ. Từ năm 2009, thương hiệu Pháp Olympia Le-Tan đã làm clutch thêu tay hình bìa sách. Năm 2024, YSL mở hiệu sách Saint Laurent Babylone tại Paris. Đây được xem là không gian văn hóa mới, thiết kế mang đậm dấu ấn thương hiệu thông qua bộ sưu tập sách hiếm, đĩa nhạc đã ngừng in, tranh ảnh. Trong Bộ sưu tập Xuân Hè 2026, mẫu túi tote bán chạy của Dior được Jonathan Anderson thay họa tiết Toile de Jouy bằng tên các tác phẩm kinh điển phương Tây như In Cold Blood (Truman Capote), Madame Bovary (Gustave Flaubert).

Châu Anh (theo Fast Company, Marie Claire)