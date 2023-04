Elle Fanning chia tay bạn trai

MỹNghệ sĩ Elle Fanning chia tay nam diễn viên Max Minghella sau bốn năm hẹn hò.

Ngôi sao Maleficent tiết lộ tin chia tay trong bài phỏng vấn với tạp chí Harper's Bazaar đăng hôm 4/4. "Tôi hiện độc thân. Tôi là người lãng mạn viển vông. Tôi tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bạn có thể nghĩ tôi điên nhưng đó là những điều tôi tin tưởng", Fanning nói. Cô cũng cho biết muốn có con trong vòng 10 năm tới.

Elle Fanning và Max Minghella tại một sự kiện ở Mỹ năm 2022. Ảnh: People

Người đẹp quen Max Minghella trên phim trường Teen Spirit năm 2018, trở thành bạn thân và nhiều lần bị đồn hẹn hò. Cặp sao công khai quan hệ khi cùng dự thảm đỏ sự kiện Met Gala năm 2019 tại New York. Lần gần nhất Fanning và Minghella xuất hiện chung là sự kiện công chiếu phim Babylon tại Los Angeles hồi tháng 12/2022.

Elle Fanning, sinh năm 1998, là em gái diễn viên Dakota Fanning. Cô nối nghiệp chị vào ngành giải trí và nhanh chóng gây chú ý. Elle có vai chính đầu tiên năm tám tuổi. Cô hóa thân nhân vật Emma Learner trong Reservation Road cùng các tài tử như Joaquin Phoenix, Mark Ruffalo.

Elle Fanning trong bộ ảnh thời trang mới. Ảnh: Harper's Bazaar

Những năm gần đây, Elle dần vượt trội chị gái trong sự nghiệp diễn xuất. Cô trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn phim đình đám của Hollywood săn đón, trong khi Dakota có ít tác phẩm gây chú ý như hồi bé. Tính đến nay, Elle đã tham gia hơn 50 bộ phim, những dự án nổi bật là Babel (2006), We Bought A Zoo (2011) hay Maleficent (2014).

Max Minghella sinh năm 1985, là diễn viên người Anh gốc Italy. Anh được biết đến với các phim như Syriana (2005), Art School Confidential (2006), Elvis and Anabelle (2007), The Social Network (2010). Gần đây, diễn viên gây chú ý với vai Nick Blaine trong series The Handmaid's Tale.

Trailer Maleficent Trailer "Maleficent". Video: Disney

Phương Mai (theo Harper's Bazaar)