Cần Giuộc là xã thuộc Tây Ninh, cách trung tâm TP HCM khoảng 25-30 km theo hướng quốc lộ 50. Dự án mở rộng quốc lộ 50 với vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng đang được đẩy mạnh, dự kiến hoàn thành trước cuối năm. Khi hoàn thiện, tuyến sẽ tăng cường kết nối giữa TP HCM - Long An cũ - Tiền Giang, đồng thời tiếp cận các công trình hạ tầng chiến lược như cao tốc Bến Lức - Long Thành, vành đai 3.

Các dự án mở rộng hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh trên địa bàn.

Ngoài ra, theo quy hoạch đến năm 2030, Cần Giuộc sẽ trở thành đô thị loại III, giúp giảm áp lực dân số và hạ tầng cho TP HCM. Xã còn được định vị là một trung tâm phát triển đô thị - công nghiệp - cảng - nông nghiệp công nghệ cao. Các yếu tố này được xem là tiền đề thúc đẩy sự phát triển của bất động sản khu vực, trong đó có khu dân cư Elite Life. Tọa lạc tại mặt tiền ĐT826E, Long Hậu, Cần Giuộc, khu nhà phố Elite Life sở hữu vị trí đắc địa khi là điểm trung chuyển giữa ba vùng chức năng: đô thị - công nghiệp - sinh thái. Dự án cũng nằm gần các trục hạ tầng lớn như Nguyễn Hữu Thọ nối dài, Nguyễn Văn Tạo, quốc lộ 50B, cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Vị trí kết nối của dự án tới các tiện ích trong khu vực.

Tương lai, khi cầu Nhơn Trạch thuộc vành đai 3 hoàn thành, cư dân nơi đây sẽ tiếp cận Đồng Nai hay quận 7 cũ trong thời gian ngắn. Vị trí này còn liền kề cụm khu công nghiệp xanh Long Hậu, nơi thu hút dòng lao động chất lượng cao và nhà đầu tư công nghiệp công nghệ sạch.

Theo các chuyên gia, khi cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thành, Cần Giuộc sẽ trở thành chốn đi về cho người làm việc tại phía Nam TP HCM, giống như cách Thủ Đức từng phát triển với Xa lộ Hà Nội và metro. Elite Life có quy mô 5,3 ha gồm nhà phố (16 căn), nhà liên kế (278 căn), nhà vườn (16 căn). Nhà bàn giao thô, hoàn thiện mặt ngoài, chủ nhà tự thiết kế nội thất bên trong, giữ nguyên kết cấu mặt ngoài theo dự án.

Thiết kế bên trong một căn hộ mẫu tại dự án.

Chuyển từ chung cư ở TP HCM về Elite Life được vài tháng, vợ chồng chị Mai Trang khá hài lòng với không gian sống mới. Chị cho biết, căn hộ cũ rộng khoảng 55 m2, giá gần 4,5 tỷ đồng lại khá chật chội khi có khách tới thăm. Từ khi về nhà phố Elite Life, có sân trước vườn sau, gia đình thoải mái tiếp đón người thân, bạn bè. Không gian sống thoáng đãng mà vẫn tiện về trung tâm.

Phối cảnh phòng khách, ngủ và phòng tắm.

Theo Bộ Xây dựng, TP HCM có diện tích cây xanh công cộng chỉ khoảng 0,55 m2 trên một người, thấp so với tiêu chuẩn đô thị (15 m2 mỗi người). Một số dữ liệu quốc tế cũng ghi nhận, TP HCM là một đô thị mật độ cao, diện tích cây xanh ngày càng suy giảm. Thành phố đặt mục tiêu đạt ít nhất 1 m2 cây xanh bình quân đầu người và bổ sung thêm 10 ha không gian xanh công cộng vào năm 2030. Chủ đầu tư khu đô thị Elite Life Cần Giuộc cho rằng, việc thiếu không gian xanh là một trong những lý do khiến nhiều cư dân đô thị có xu hướng dịch chuyển ra ngoài trung tâm, tìm kiếm những khu vực thoáng đãng, nhiều mảng xanh hơn.

Anh Hiền Phong, cư dân dự án Elite Life, cho biết khi mua nhà cách đây hai năm, anh từng lo ngại phải lựa chọn giữa môi trường sống xanh, yên bình và sự tiện lợi của trung tâm. Tuy nhiên, theo anh, hiện tại dự án mang lại cả hai yếu tố: cảnh quan, hệ tiện ích nội – ngoại khu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, đồng thời vị trí gần TP HCM với hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện giúp việc di chuyển vào trung tâm thuận lợi hơn. Elite Life Cần Giuộc sở hữu mật độ xây dựng thấp, chủ yếu dành cho cảnh quan và cây xanh. Một số chi tiết kỹ thuật tại dự án được lấy cảm hứng từ Seoul và Singapore - những biểu tượng quy hoạch xanh thành công ở châu Á.

Điểm nhấn của dự án là công viên ven sông hơn 6.000 m2. Các trục đường nội khu rộng 8-10 m. Tiện ích trong khu dân cư gồm trung tâm tiệc cưới, khu thể thao pickleball, khu thể thao ngoài trời và khu vui chơi trẻ em dọc theo công viên ven sông... Ngoại khu còn có trường liên cấp FPT, bệnh viện, phố thương mại và các tiện ích sống cơ bản trong bán kính 3 km.

Hiện trạng dự án và hình phối cảnh tổng thể.