Electrolux trình làng thiết bị gia dụng tối giản tại Milan Design Week

Tại sự kiện thiết kế nội thất Milan Design Week 2026, Electrolux giới thiệu bộ sưu tập gia dụng "The Swedish Home", nhấn mạnh trải nghiệm trực quan và giảm áp lực trong sinh hoạt hàng ngày.

Theo nhà xuất bản khoa học Frontiersin, khi môi trường sống ngày càng nhiều áp lực, nhu cầu tìm kiếm sự tĩnh tại trong không gian riêng gia tăng. Báo cáo xu hướng sống khỏe "The future of wellness 2025 trends" của tổ chức quốc tế Global Wellness Summit cũng chỉ ra, các thiết kế giảm thiểu kích thích trở nên phổ biến, ưu tiên vật liệu tự nhiên, gam màu trung tính và lược giản chi tiết theo tinh thần Bắc Âu. Không gian sống được nhìn nhận như một hệ sinh thái cân bằng cảm xúc, nơi từng yếu tố nội thất và thiết bị hướng đến sự thư giãn và ổn định cho người sử dụng.

Trong khuôn khổ Milan Design Week 2026, không gian "The Swedish Home" của Electrolux gợi mở cách tiếp cận đời sống theo hướng tối giản và bền vững. Thay vì trưng bày riêng lẻ từng sản phẩm, khu trưng bày được thiết kế như một hệ thống đồng bộ, nơi các thiết bị vận hành liền mạch, hỗ trợ nhịp sinh hoạt hàng ngày.

Bếp từ SaphirMatt có thiết kế tối giản giúp giảm "nhiễu" thị giác. Ảnh: Electrolux

Đơn cử, bếp từ SaphirMatt thiết kế Bắc Âu, độ bền cao, góp phần giảm "nhiễu" thị giác, mang lại trải nghiệm nấu nướng tập trung. Bên cạnh đó, bộ sưu tập thiết bị gia dụng nhỏ Timeless Collection, gồm các sản phẩm như nồi chiên, ấm siêu tốc, máy pha cà phê... sử dụng bảng màu trung tính và thiết kế tối giản, phù hợp nhiều không gian bếp.

Bộ sưu tập thiết bị gia dụng nhỏ Timeless Collection mang phong cách Bắc Âu. Ảnh: Electrolux

Ở góc độ trải nghiệm, các giải pháp trong "The Swedish Home" được phát triển theo hướng hỗ trợ thói quen sinh hoạt, hạn chế phát sinh thao tác không cần thiết. "Cách tiếp cận này nhằm giảm bớt các bước trung gian, giúp hoạt động trong gia đình diễn ra liền mạch và giữ trọng tâm vào trải nghiệm sử dụng", đại diện nhãn hàng chia sẻ.

Ngoài ra, tính năng AI TasteAssist trên các dòng lò nướng tích hợp trên ứng dụng di động cho phép chuyển đổi các công thức nấu ăn trực tuyến thành thiết lập phù hợp về nhiệt độ, thời gian và quy trình. Nhờ đó, việc nấu nướng giảm phụ thuộc vào ghi nhớ hay thao tác thủ công, đồng thời cải thiện độ chính xác và tính ổn định của món ăn.

Tính năng AI TasteAssist trên các dòng lò nướng giúp giảm thao tác thủ công, nâng cao tính chính xác và ổn định cho từng món ăn. Ảnh: Electrolux

Thông qua "The Swedish Home" tại Milan Design Week 2026, Electrolux giới thiệu định hướng phát triển không gian bếp theo hướng cân bằng giữa thiết kế, công nghệ và trải nghiệm sử dụng. Cách tiếp cận này gắn với triết lý sống bền vững, đề cao sự tinh giản và tính thực tiễn trong sinh hoạt hàng ngày.

Định hướng trên đang được doanh nghiệp từng bước triển khai tại Việt Nam, thông qua các giải pháp thiết kế và công nghệ phù hợp với nhịp sống đô thị. Trong thời gian tới, Electrolux dự kiến giới thiệu thêm các dòng sản phẩm bếp mới, hướng đến trải nghiệm tiện nghi, gọn gàng và tối ưu hơn cho người dùng.

Milan Design Week là một trong những sự kiện thiết kế lớn nhất thế giới, diễn ra thường niên tại Milan (Italy), quy tụ hàng nghìn thương hiệu, nhà thiết kế và chuyên gia sáng tạo toàn cầu. Sự kiện bao gồm triển lãm Salone del Mobile và chuỗi hoạt động Fuorisalone lan tỏa khắp thành phố, giới thiệu các xu hướng mới trong thiết kế nội thất, kiến trúc và sản phẩm tiêu dùng. Năm 2026, Milan Design Week tiếp tục là nơi các thương hiệu trình diễn ý tưởng về lối sống bền vững, tối giản và tích hợp công nghệ trong không gian sống hiện đại.

Thế Đan