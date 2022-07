Electeka ra mắt 2 mẫu máy lọc nước RO để bàn

Hai dòng sản phẩm máy lọc nước RO để bàn đa năng thế hệ mới của Electeka tích hợp máy rót nước thông minh và máy pha trà, cà phê hiện đại.

Sản phẩm máy lọc nước RO để bàn đa năng Electeka hướng đến phân khúc cao cấp. Máy sở hữu thiết kế nhỏ gọn và tích hợp nhiều chức năng như: máy lọc nước RO ứng dụng công nghệ xanh IMPACT của Đan Mạch mang đến nguồn nước tinh khiết và an toàn; tích hợp "all-in-one" máy rót nước thông minh, có thể tùy chỉnh nhiệt độ và dung tích nước đầu ra; máy pha cà phê phin, cà phê viên nén và trà ô long, trà đen, phù hợp với phong cách sống hiện đại.

Máy lọc nước RO để bàn đa năng Electeka E8B, E8W: trải nghiệm pha chế chuyên nghiệp tại nhà.

Dòng máy lọc nước Electeka E8B, E8W đa năng "3 trong 1" là sản phẩm máy lọc nước thế hệ mới, tích hợp máy rót nước thông minh và máy pha cà phê phin, cà phê viên nén, pha trà. Máy giúp kiểm soát nhiệt độ, dung tích nước và chất lượng nước, mang lại trải nghiệm thức uống chất lượng cao như với máy pha chế chuyên nghiệp chỉ với bốn bước thực hiện dễ dàng.

Máy có bảng điều khiển cảm ứng, giúp tùy chỉnh nhiệt độ nước đầu ra, tăng giảm từ mức nước nhiệt độ thường đến mức nước nóng 95 độ C. Máy còn có một số chế độ nước được cài sẵn cho các mục đích sử dụng phổ biến như nước nhiệt độ thường, nước ấm 40 - 70 độ C hay nước nóng 70 C - 95 độ C. Ngoài ra, trên bảng điều khiển này, người dùng còn có thể tùy chỉnh dung tích nước đầu ra với cốc nhỏ 150 ml và cốc lớn 550ml; và theo dõi TDS (tổng chất rắn hòa tan trong nước).

Các sản phẩm máy lọc nước để bàn Electeka E8B, E8W ứng dụng công nghệ xanh IMPACT của Đan Mạch và công nghệ lọc RO với hệ thống 5 cấp lọc tiêu chuẩn tích hợp trong 3 lõi lọc thế hệ mới, kết hợp đèn UV cho nguồn nước an toàn với sức khỏe và mang lại mùi vị hấp dẫn cho thức uống của người sử dụng.

Theo đó, IMPACT là công nghệ sử dụng màng lọc phỏng sinh học kết hợp với than hoạt tính mật độ cao để lọc nước nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng một cách tối ưu nhất. Hai lõi lọc tích hợp IMPACT Composite PP + GAC và lõi lọc IMPACT Composite CTO + PP hỗ trợ lọc nước nhanh, giúp loại bỏ tạp chất, mùn, chất hữu cơ và clo.

Lõi lọc RO sử dụng màng lọc RO của hãng Dow từ Mỹ loại bỏ hiệu quả các loại vi khuẩn, virus, kim loại nặng, kháng sinh, dư lượng thuốc trừ sâu và các chất độc hại khác trong nước. Máy còn có đèn UV khử khuẩn bằng tia cực tím, giúp loại bỏ 99.89% vi khuẩn, đảm bảo nguồn nước đầu ra an toàn, và tinh khiết.

Máy lọc nước Electeka E8B, E8W kết hợp hài hòa giữa cà phê pha phin truyền thống và cà phê pha máy hiện đại, mang lại những tách cà phê thơm ngon và hợp "gu".

Máy lọc nước để bàn Electeka E6 là phiên bản rút gọn hơn của máy lọc nước Electeka E8B, E8W, có thể đun nước nóng và rót nước tự động. Đặc biệt, chế độ nước ấm pha sữa 40 C - 70 độ C được cài đặt sẵn, với ba mức lựa chọn dung tích nước đầu ra là cốc lớn 550 ml, cốc vừa 300 ml và cốc nhỏ 150 ml, mang đến trải nghiệm tiện lợi cho gia đình có trẻ nhỏ. Máy trang bị khóa trẻ em giúp bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ khi gia đình sử dụng thiết bị có nước nóng.

Tương tự với thiết kế của máy lọc nước RO để bàn đa năng Electeka E8B và E8W, máy lọc nước RO để bàn Electeka E6 cũng có hai nguồn nước cấp độc lập (Dual Connection), giúp người dùng dễ dàng đặt máy ở vị trí bất kỳ trong nhà. Chế độ Bình Chứa Nước (Water Tank) có dung tích 4 lít, phù hợp với nhu cầu đặt máy tại nơi không kết nối nguồn nước máy như phòng khách, phòng ngủ; và Chế độ Kết Nối Nước Máy (Tap Water Connection) phù hợp với nhu cầu sử dụng nước nhiều, tại nơi có thể kết nối trực tiếp với nguồn cấp nước liên tục như bếp.

Máy lọc nước RO để bàn Electeka có màu sắc trang nhã, phù hợp phong cách tối giản, góp phần làm sáng không gian của ngôi nhà. Thiết kế tối ưu của máy giúp người dùng có thể chủ động theo dõi cảnh báo tuổi thọ lõi lọc và tự thay thế lõi lọc tại nhà dễ dàng. Người dùng có thể chủ động hoàn toàn việc tự thay lõi lọc tại nhà dễ dàng chỉ với 3 giây tháo lắp.

Chế độ nước ấm pha sữa cài đặt sẵn trên Electeka E6 mang lại sự tiện lợi cho gia đình có trẻ nhỏ

Electeka là thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp của V-Dan Green Tech, nằm trong định hướng phát triển, sứ mệnh và tầm nhìn của V-Dan Green Tech. Thương hiệu hoạt động với mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu cao cấp uy tín nhất trên thế giới trong ngành hàng thiết bị gia dụng, nâng tầm cuộc sống của các gia đình bằng việc cung cấp các thiết bị gia dụng cao cấp, đáng tin cậy, ứng dụng công nghệ xanh, cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

V-Dan Green Tech thành lập từ năm 2007, có trụ sở đặt tại Jystrup Midtsj, Sjælland, Đan Mạch. Với mục tiêu hoạt động về các vấn đề sức khỏe cộng đồng và các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, V-Dan Green Tech tập trung vào các lĩnh vực: chuyển giao công nghệ xanh; phát triển thiết bị gia dụng thương hiệu Electeka bao gồm máy lọc nước, máy lọc không khí, và các thiết bị gia dụng cao cấp; tăng cường sức mạnh toàn cầu hóa bằng hoạt động kết nối đầu tư. V-Dan Green Tech hoạt động với tầm nhìn và mục tiêu trở thành một doanh nghiệp xã hội và hoạt động dựa trên các mục tiêu vì cộng đồng.

Mua sản phẩm Electeka để được hưởng chính sách bảo hành 24 tháng tại: https://shop.electeka.com/.

(Nguồn: Electeka)