El Nino có thể xuất hiện nửa cuối năm nay

Một số cơ quan thời tiết lớn dự đoán El Nino có thể hình thành nửa cuối năm nay, kéo theo nguy cơ nhiệt độ toàn cầu phá kỷ lục.

Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết, khả năng El Nino hình thành ở Thái Bình Dương tăng từ 40% vào tháng 6 lên 60% vào tháng 9, trong khi Cục Khí tượng Australia dự đoán hiện tượng này có thể phát triển từ tháng 6. Cơ quan khí tượng Nhật Bản nhận định, có 60% khả năng El Nino xảy ra vào mùa hè.

El Nino - Dao động Nam (ENSO) là chu kỳ khí hậu tự nhiên được thúc đẩy bởi sự biến động nhiệt độ đại dương và áp suất khí quyển ở vùng biển nhiệt đới phía đông Thái Bình Dương. Những điều kiện này gây ra tác động dây chuyền lan khắp toàn cầu, ảnh hưởng đến mọi thứ như lượng mưa, hạn hán, bão, sóng nhiệt.

ENSO trải qua ba pha gồm El Nino (pha ấm), La Nina (pha lạnh) và pha trung tính. Thế giới đang ở giai đoạn cuối của La Nina. Các mô hình của NOAA cho thấy khả năng chuyển sang pha trung tính trong khoảng thời gian tháng 2-4 là 60%, sau đó có thể tiếp tục chuyển sang El Nino.

"Có những dấu hiệu cho thấy La Nina đang suy yếu, và điều kiện ENSO trung tính sẽ quay trở lại trong vài tháng tới", Jason Nicholls, nhà dự báo thời tiết tại công ty AccuWeather, cho biết. "Hạn hán đã bắt đầu xuất hiện ở một số khu vực đông nam Australia và sự chuyển đổi sang El Nino có thể khiến tình hình tệ hơn, gây ra nhiều vấn đề cho mùa vụ tiếp theo".

Ảo ảnh xuất hiện trên Đường Kartavya tại New Delhi (Ấn Độ) do nắng nóng dữ dội tháng 4/2023. Ảnh: Hindustan Times

El Nino có xu hướng làm tăng nhiệt độ toàn cầu lên đến khoảng 0,2 độ C, gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, lũ lụt. Trong một thế giới vốn đã ấm lên do khí nhà kính, El Nino có thể tạo thêm "cú hích" nhiệt độ, làm tăng khả năng xuất hiện mức nóng kỷ lục.

2025 vẫn là một trong những năm nóng nhất từng ghi nhận trên toàn cầu dù kết thúc bằng La Nina với tác động làm mát. Nếu không có tác động làm mát đó, cộng thêm hiệu ứng ấm lên của El Nino, năm 2026 và 2027 sẽ đặc biệt nóng. 11 năm qua là 11 năm nóng nhất lịch sử. Do đó, nếu El Nino xuất hiện, nhiều khả năng 2026 và 2027 cũng sẽ gia nhập danh sách này.

Ngoài làm tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu, El Nino sẽ mang đến những thay đổi diện rộng về thời tiết. Các chuyên gia dự đoán lượng mưa tăng kèm theo nguy cơ xảy ra lũ lụt ở miền nam nước Mỹ và châu Âu, trong khi miền bắc nước Mỹ và Canada sẽ khô và ấm hơn bình thường. El Nino làm suy yếu mùa bão ở Đại Tây Dương nhưng lại tăng cường hoạt động bão ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương.

Thu Thảo (Theo IFL Science, Reuters)