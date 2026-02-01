Ekitike được so sánh với Fernando Torres

AnhSteven Gerrard cho rằng Hugo Ekitike gợi nhớ đến hình ảnh "sát thủ" Fernando Torres thời đỉnh cao, sau khi tiền đạo người Pháp lập cú đúp giúp Liverpool thắng Newcastle 4-1 ở Ngoại hạng Anh.

Trên sân Anfield tối 31/1, Ekitike chói sáng giúp Liverpool ngược dòng giành ba điểm. Phút 41, tiền đạo Pháp dứt điểm cận thành từ đường chuyền ngang của Florian Wirtz, gỡ hòa 1-1. Ba phút sau, anh hoàn tất cú đúp với pha bứt tốc rồi sút bằng mũi giày về góc xa, nâng tỷ số lên 2-1.

"Rất giống Torres. Ekitike chỉ cần đẩy bóng ra khỏi chân và dứt điểm bằng mũi giày", Gerrard bình luận trên sóng TNT Sports. "Mỗi lần xem Ekitike thi đấu, tôi lại thấy hình ảnh Torres. Cậu ấy ghi những bàn thắng tương tự: chỉ cần có khoảng trống ở hành lang, cậu ấy sẽ bứt tốc, nhanh đến mức không thể ngăn cản và cực kỳ nguy hiểm".

Huyền thoại của Liverpool sau đó tiếp tục nhấn mạnh: "Có rất nhiều điểm giống nhau: tốc độ, sức mạnh, khả năng ghi bàn lẫn kiến tạo".

Tuy nhiên, Ekitike tỏ ra khiêm tốn khi được hỏi về việc được so sánh với Torres. "Thật lòng mà nói, hồi nhỏ tôi không xem được Ngoại hạng Anh vì mẹ tôi không đăng ký truyền hình trả tiền", anh cho biết. "Tôi chỉ xem một vài clip trên YouTube. Tôi sẽ không bao giờ đặt mình ngang hàng với Torres. Anh ấy là cầu thủ phi thường. Nếu có thể chạm tới đẳng cấp đó thì thật tuyệt, nhưng tôi phải tiếp tục nỗ lực".

Torres từng tạo thành cặp bài trùng đáng sợ với Gerrard trong màu áo Liverpool. Cựu tiền đạo người Tây Ban Nha ghi 65 bàn qua 102 trận trước khi rời CLB để gia nhập Chelsea trong thương vụ gây tranh cãi.

Trong bối cảnh Alexander Isak chấn thương dài hạn vì gãy chân, gánh nặng ghi bàn dồn lên vai Ekitike, và tiền đạo người Pháp đang cho thấy anh sẵn sàng đảm nhận vai trò đó. Ekitike đã có 14 bàn trên mọi đấu trường cho Liverpool, sau khi chuyển đến từ Eintracht Frankfurt với tổng phí 106 triệu USD.

Khi được hỏi về mục tiêu ghi bàn mùa này, anh cho biết: "Tôi muốn ghi thật nhiều bàn, dĩ nhiên là muốn trở thành tiền đạo số một của đội. Nhưng tôi không đặt ra con số cụ thể. Điều quan trọng nhất là giúp đội chiến thắng. Tôi cũng thích kiến tạo, đặc biệt là cho Wirtz".

Liverpool 4-1 Newcastle Diễn biến chính trận Liverpool 4-1 Newcastle.

HLV Arne Slot cũng dành nhiều lời khen cho Ekitike, người ghi bàn vào lưới của Newcastle - CLB từng theo đuổi anh gắt gao ở kỳ chuyển nhượng hè 2025.

"Ngay từ đầu, ai cũng có thể thấy cậu ấy đặc biệt như thế nào và tốc độ ấn tượng ra sao", nhà cầm quân người Hà Lan nói. "Bàn thứ hai là minh chứng rõ ràng: Ekitike đối mặt, vượt qua đối thủ ở biên ngoài, điều không hề dễ dàng. Nhưng điều tôi hài lòng nhất là sự tiến bộ lớn nhất của cậu ấy nằm ở khả năng hỗ trợ phòng ngự và cường độ hoạt động khi không có bóng".

Hồng Duy (theo Daily Mail)